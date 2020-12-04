11 человек пострадали в крупной аварии в Бологовском районе Тверской области

В Тверской области в Бологовском районе в аварии пострадали 10 человек. Фото: источник КП.

Как сообщил источник КП, крупная авария произошла в районе поселка Лыкошино в Бологовском районе. Лоб в лоб столкнулись маршрутка Ford Transit, шедшая по маршруту «Москва - Боровичи», и джип Chevrolet Niva. В полиции уточняют, что на Niva была «летняя» резина.

Пострадали 11 человек. Среди них два подростка 14 лет. Известно, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В МЧС информация поступила в 20:20 от очевидца. На место незамедлительно прибыли спасатели – девять человек с тремя единицами спецтехники. Они доставали водителя из искореженного Ford Transit.

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