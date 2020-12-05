Коронавирус в Твери, последние новости на 5 декабря 2020: в ковидных госпиталях станет больше студентов-медиков, а сроки проведения диагностики «короны» власти обещают сократить

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 декабря: 220 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16001 случаев заражения COVID-19.

4630 (+187) изолированы;

395 (+1) умерли;

10976 (+36) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 5204 (+104)

Конаковский район 1081 (+3)

Ржев 1078 (+15)

Вышневолоцкий городской округ 922 (+21)

Кимры 856 (+11)

Торжок 796 (+14)

Калининский район 690 (+4)

Осташковский городской округ 433 (+8)

Лихославльский район 409 (+2)

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В декабре этого года еще 95 студентов – медиков начнут работать в ковидных госпиталях региона. Вопрос обсуждался на заседании регионального оперштаба 4 декабря.

На данный момент в госпиталях работает 309 студентов и ординаторов Тверского государственного медицинского университета и 22 студента Тверского медицинского колледжа. Для медиков, работающих в инфекционных госпиталях, организовано обучение, всего его прошли 1779 работников здравоохранения.

На заседании обсудили также развитие в Тверской области системы лабораторной диагностики COVID-2019. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072.

Сейчас стоит задача сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.