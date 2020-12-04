Как и где хоронят умерших от коронавируса в Твери: оформление документов, стеклянный гроб и прощание

Гроб со стеклянной крышкой позволяет хоть взглянуть в последний раз на усопшего... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем, чьи родственники умерли от коронавируса в Твери или Тверской области, причем диагноз должен быть подтвержден официально, должны позвонить из колл-центра ритуального агентства «Вечная память», которое получит информацию о смерти от COVID-19 из больницы. Это единственное в регионе агентство, которое может хоронить скончавшихся из-за коронавируса.

После звонка родственникам или тем, кто занимается погребением умершего, необходимо будет либо в этот же день, либо на следующий прибыть в похоронное бюро, где оформят все документы. Также необходимо будет определиться с гробом, кладбищем и датой отпевания и захоронения.

Хоронят в таком случае в закрытом гробу. Но есть вариант приобрести гроб со стеклом, чтобы можно было видеть лицо усопшего. Цены разнятся.

Обычные закрытые гробы стоят от 4700 рублей. Самый дорогой вариант - 280 000 рублей.

Цены на гробы с полностью стеклянной крышкой начинаются от 30 000 рублей.

Хоронят либо на кладбище в Дмитрово-Черкассах, или в Лебедево. Места для умерших выделяются бесплатно.

Проводить человека в последний путь может любое количество родственников.

Но прощание возможно только на улице около больничного морга или на прихрамовой территории, где будет проходить отпевание, либо на самом кладбище. Отпевание в храме или прощание в траурном зале не проводятся из-за эпидемии.

Безусловно, в нынешней эпидемической ситуации все, кто приходит на церемонию, должны соблюдать требования Роспотребнадзора и находиться в медицинских масках на расстоянии социальной дистанции.

Если умерший человек был пенсионером или человеком из категории «малоимущие», выделяется социальное пособие на погребение.

Напомним, гроб при прощании родственникам не откроют. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора, которые были изданы еще весной 2020 года, если у человека подтвердился коронавирус, его хоронят только в закрытом гробу.