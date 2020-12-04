Спасителям собак и кошек в Тверской области срочно требуется помощь

Животным часто требуется помощь. Фото: Инициативная группа по защите животных г. Тверь//vk.com

Что ни день, в тверских (как и по всей стране) соцсетях выкладываются посты о брошенных собаках или кошках, о попавших в беду бездомных, выброшенных на улицу животных. Кто-то из них попал под машину, кого-то избил и оставил умирать какой-нибудь мерзавец и садист, кто-то просто нуждается в доме... У нас в регионе чаще всего на помощь братьям нашим меньшим приходят волонтеры «Инициативной группы по защите животных Твери».

Недавно мы рассказывали, как они помогают животным, чьи владельцы с коронавирусом попали в инфекционные госпитали.

Так вот, ресурсы группы ограниченны, господдержки нет, всё делается на голом энтузиазме, сострадании и пожертвованиях от неравнодушных, добросердечных граждан.

А в последнее время посты группы - это крики о помощи. Ситуация со средствами у зооволонтеров критическая. Не хватает денег на оплату передержек, операции…

«Помогите нам продолжать помогать тем, кто не может помочь себе сам. Просим! Не проходите мимо! Мы совсем не справляемся без вашей помощи! Чуть ли не каждую неделю в группе появляется срочное животное, которое, не задумываясь о средствах, волонтеры спешат спасти и спасают. А в дальнейшем эти хвостики остаются на попечении группы, некоторые из них живут на передержке в приюте «Новая жизнь» в Бежецке. Регулярно, раз в месяц, группа оплачивает чек за геркулес в размере 60 000 руб. и работника - 20 000 руб. В итоге получается 80 000 руб. Для группы это огромная сумма, и последнее время мы не справляемся с ней, а помогать надо... Бросать животных, которые попали в беду, мы не можем, ведь кто кроме нас с вами им поможет. Но финансовые возможности группы не безграничны, и поэтому мы кричим СОС!» - это слова из поста группы.

Вот эту кошку, например, волонтеры нашли на улице с разрывами грудной клетки, срочно нужны деньги на помощь. Фото: Инициативная группа по защите животных г. Тверь//vk.com

Тем, кто на это скептически ухмыльнется: за время существования группы (с 2009 года) волонтеры спасли с улиц и пристроили тысячи бездомных собак и кошек.

- Количество животных под опекой группы сегодня - несколько сотен. Только в бежецком приюте содержатся 120 собак, которые находятся под нашей опекой. Ежемесячно мы закупаем корм и оплачиваем труд работника. Остальные находятся дома у волонтеров либо по передержкам. Если говорить, сколько в среднем животных в месяц находят новый дом (учитывая цифры прошлого года, этот год мы не считали еще) - около 70 собак и кошек мы пристраиваем ежемесячно, - рассказала «КП»-Тверь» наша коллега, журналист, активист Инициативной группы по защите животных Юлия Островская.

Она подтвердила, что в этом году ситуация с пожертвованиями серьезно ухудшилась:

- Люди из-за пандемии находятся в очень сложном положении. Это не могло не отразиться на благотворительности - пожертвования существенно сократились, кроме этого, животных стали реже забирать домой. В общем-то, всё правда сложно. Огромное количество животных нужно каждый день чем-то кормить, стерилизовать, часто - лечить, а это немалые средства.

Группа рада любым пожертвованиям. Как оказать помощь, можно узнать в паблике группы в ВК или в Инстаграме.