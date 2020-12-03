С понедельника в Твери мороз усилится

В Тверской области на следующей неделе ожидается похолодание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наш регион сейчас находится на западной периферии антициклона, области высокого атмосферного давления. С пятницы, 4 декабря, давление начнет расти и к понедельнику достигнет 768 мм рт. ст. И таким же высоким будет оставаться до среды.

– Нас ожидает холодная следующая неделя, но зато с солнышком и без осадков, - констатирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – Рекомендую всем утепляться, менять покрышки на зимнюю шипованную резину, аккуратнее ходить и ездить! А то к коронавирусному фактору добавиться ещё и травматический.

В субботу относительно теплый день: днем 0, а ночью -4 градуса. Но снеготаяния не предвидится. Затем похолодает, в воскресенье температура воздуха днем -4, а ночью -7. В понедельник-вторник днем стоит ждать морозца -6. Ночью в понедельник столбик термометра опустится до -9, а во вторник до -12.

В ближайшие дни ветер юго-восточного, южного направлений, несильный. Вплоть до воскресенья 4 м/с, а с понедельника чуть стихнет до 2-3 м/с.

Лишь в пятницу еще возможен снегопад, в основном в восточных районах Тверской области.

Что ж, будем ждать солнечных, безветренных и морозных деньков. Главное – заботиться о своем здоровье!