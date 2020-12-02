Коронавирус в Твери, последние новости на 2 декабря 2020: увеличение коечного фонда и новый ковидный госпиталь

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 2 декабря 2020 таковы: еще 209 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15357 случаев заражения COVID-19.

4363 (-95 человек в сутки) изолированы;

384 (+3)умерли;

10610 (+301) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 4967 (+62)

Конаковский район 1070 (+16)

Ржев 1035 (+11)

Кимры 831 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 853 (+21)

Торжок 751 (+38)

Калининский район 672 (+1)

Осташковский городской округ 418 (+4)

Графика: Яндекс

Число коек в инфекционных госпиталях региона увеличат до 2236 единиц. Такое решение принял региональный оперштаб, заседание которого прошло накануне.

В частности, первым учреждением, выведенным из резервного госпитального коечного фонда, станет поликлиника Областной клинической больницы. Она будет открыта уже 3 декабря. Ее мощность составит 300 коек, 230 из которых оснащены кислородом.

Напомним, на 1 декабря в регионе инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.