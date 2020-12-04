Коронавирус в Твери, последние новости на 4 декабря 2020: когда начнётся массовая вакцинация

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 декабря 2020 таковы: еще 213 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15781 случаев заражения COVID-19.

4747(+104 человек в сутки) изолированы;

394 (+5) умерли;

10940 (+109) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 5100 (+69)

Конаковский район 1078 (+4)

Ржев 1063 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 901 (+29)

Кимры 845 (+2)

Торжок 782 (+61)

Калининский район 686 (+8)

Осташковский городской округ 425 (+7)

Лихославльский район 407 (+2)

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2 декабря Президент РФ поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить всё для начала масштабной вакцинации россиян от коронавируса на следующей неделе.

Глава государства сообщил, что готово уже более двух миллионов доз препарата. В Москве вакцинация от коронавируса уже стартует - там сначала будут прививать врачей, учителей, соцработников - тех, кто каждый день контактирует с большим количеством людей. Когда начнётся массовая вакцинация от коронавируса в Твери и Тверской области - пока не сообщается. В регионе были привиты по осени лишь добровольцы, во время прохождения клинического испытания вакцины от коронавируса.

Тем не менее, уже существует памятка Минздрава для тех, кто прошёл вакцинацию. Здесь, помимо прочего, прописаны возможные «побочки»: После вакцины от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» почти каждый десятый пациент может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту.

5,7% пациентов может почувствовать ломоту в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головную боль или температуру свыше 37 градусов.

Около 4,7% получающих прививку жалуются на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины.

1,5% пациентов склонны почувствовать заложенность носа, насморк.

1% пациентов может участиться пульс или повыситься давление.

Во всех случаях осложнений лечение симптоматическое - по итогам консультации с врачом.