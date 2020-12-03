Коронавирус в Твери, последние новости на 3 декабря 2020: новый министр, новый главврач, новый госпиталь

Сергей Козлов стал министром, Вероника Леонтьева - главврачом. Фото: ОКБ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 декабря 2020 таковы: еще 211 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15568 случаев заражения COVID-19.

4343 (-20 человек в сутки) изолированы;

389 (+5) умерли;

10836 (+226) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 5031 (+64)

Конаковский район 1074 (+4)

Ржев 1053 (+18)

Кимры 843 (+22)

Вышневолоцкий городской округ 872 (+19)

Торжок 721 (+20)

Калининский район 678 (+6)

Осташковский городской округ 418

Лихославльский район 405 (+3)

Накануне на заседании областного правительства стало известно, что новым министром здравоохранения региона назначен Сергей Козлов, главврач Областной клинической больницы.

Он много лет успешно и продуктивно руководил главной больницей региона, и в политике не новичок: заседал в городской думе, откуда ушёл депутатствовать в областной парламент. О том, что такое коронавирус и как его лечить, изучил на практике - сам регулярно бывает в «красной зоне».

Областную клиническую больницу в Твери возглавила Вероника Леонтьева. Пока в ранге исполняющей обязанности. Ранее она занимала пост заместителя главврача по медчасти.

Кстати, сегодня, при областной больнице будет открыт очередной ковидный госпиталь на 300 коек, 230 из которых оснащены кислородом.

Сейчас в регионе инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.