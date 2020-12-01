Калининская АЭС признана лучшим экологически ответственным предприятием в сфере атомной энергетики

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Охрана окружающей среды и рациональное природопользование являются одними из важнейших приоритетов деятельности Калининской АЭС. Так, в 2019 году на эти цели было направлено более 440 млн рублей.

В прошедшем году на атомной станции введена и функционирует система раздельного сбора отходов производства и потребления, модернизированы насосные станции и насосное оборудование, а также нефтеловушки, предназначенные для очистки промышленных стоков от нефтепродуктов.

В полном объеме реализуется программа производственного экологического контроля и «Комплексная программа экологического мониторинга», в том числе выполнение мониторинга наземных и водных экосистем.

Особое внимание уделяется состоянию озер-охладителей. Для обеспечения экологического равновесия экосистемы водоемов и поддержания уровневого режима водохранилища необходимого для бесперебойного снабжения водой оборудования атомной станции эксплуатируется дополнительный водный источник.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС А.Ю. Данилкина, степень воздействия атомной станции на окружающую среду минимальна. «Все параметры выбросов и сбросов загрязняющих веществ крайне малы. Они не только не превышают допустимых значений, но и значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами», - отметил он.

Подтверждением этого являются данные Территориального органа государственной статистики по Тверской области - доля КАЭС в региональном валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу составляет менее 0,01%.

Всероссийский конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится с 2005 года под эгидой профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ с целью поощрения российских предприятий и организаций за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующую устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности страны.