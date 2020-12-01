Коронавирус в армию из Тверской области не попадет

У трех призывников в Тверской области экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, парней отправили домой на карантин. Фото: Степан КАМЕНЕВ

30 ноября Антон (имя по просьбе героя изменено), живущий в одном из районов Тверской области, отправился в областной военкомат на призывную комиссию. Юноше в конце октября исполнилось 20 лет, он окончил колледж и намеревался отдать долг Родине. Однако, как и многим планам, намерению пойти в Российскую армию помешал треклятый коронавирус.

До того, как призывники пройдут всех врачей, будущих воинов сажают в палатку, которая обогревается печкой. Топят ее дежурные. Все призывники ждут своей очереди сдать экспресс-тест на COVID-19 в масках, сидя друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

Затем призывников провожают по одному в военкомат, где они сдают кровь из вены, чтобы определить наличие в организме нового зловредного вируса и антител. После взятия пробы будущих защитников страны отправляют ждать результатов в актовый зал военкомата. Обычно затем их направляют в кабинеты медперсонала, чтобы окончательно проверить здоровье, получить категорию годности, ну и ждать отправки в войска.

– Все находятся в масках и соблюдают дистанцию, руки прыскают антисептиком при входе, – отметил Антон.

При входе всем молодым людям меряют температуру. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На этот раз у трех человек тест на коронавирус дал положительный результат. Чтобы исключить любые риски, всю группу призывников из одного района отправили по домам. Тех, кто потенциально болен, сразу увезли на специальной машине. Всех остальных на заказном автобусе отвезли в родной муниципалитет. Теперь парней ожидает десятидневный карантин, после которого нужно снова сдавать все анализы и опять ехать в военный комиссариат.

– Все мои друзья уходили служить, всё было в порядке. С такой ситуацией никто из них не сталкивался, – огорчился наш собеседник.

Что ж, надеемся после карантина призывник все-таки пройдет сквозь сито медицинского осмотра и отправится в ряды доблестной Российской армии, в которую, теперь это очевидно, коронавирус не проскочит. Из Тверской области уж точно!

Напомним, с 1 октября до конца 2020 года в Тверской области, как и по всей России, идет осенний призыв. Как сообщил военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин, все военкоматы и медкомиссии Тверской области на 100% обеспечены медицинскими масками, защитными очками и бахилами, а также бесконтактными термометрами, лампами для кварцевания кабинетов и дезинфекционными средствами. Призывная кампания проходит в штатном режиме.