«Химик» в Твери будет снесён: стоя на новом мосту над Тьмакой, понимаешь очевидное

Вид с моста на берег, где стоит стадион. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в финальную стадию вошли работы по сооружению пешеходного, так называемого Монастырского, моста в устье Тьмаки. Он уже соединил остров Памяти с правым берегом, где стоит стадион «Химик». Корреспондент «КП»-Тверь» в первый день зимы побывал на месте, пообщался с хмурыми, под стать погоде, неразговорчивыми рабочими, а также прогулялся по еще не совсем достроенному мосту.

К мосту я решил подойти со стороны «Химика».

Пройдя через парковку рядом с гимназией № 6, миновав шлагбаум у бокового «черного» входа на стадион, я вышел к административным зданиям «Химика». Слева открылся вид на часть моста и противоположенный берег с белоснежной изящной церковью Михаила Тверского. Картину, правда, несколько портила хмурая безрадостная погода и затянутое местами в серое сукно небо.

От здания пройдя чуть влево открытвается вот такой вид. Фото: Александр ЖМУЛИН

На подходах к мосту, рядом со зданиями стадиона, расположилось несколько бытовок для рабочих. Как я позже выяснил, сейчас над сооружением работает немногим больше 20 специалистов.

Подойдем поближе... В будущем здесь еще и набережная будет. Фото: Александр ЖМУЛИН

В глаза бросилось то, что трудятся мужчины весьма степенно, без суеты. Я явно попал на место не в разгар работы. На мосту было всего несколько человек. Пара работяг стояла у дальнего края моста, еще трое и двое тихонько возились с пролетами примерно посередине, один двигался мне навстречу.

- На мост зайти можно? Я журналист, поснимать надо.

- Да, конечно, только не поскользнитесь.

Совет пришелся впору. На мосту в некоторых местах образовалась небольшая наледь.

Я явно попал на место не в разгар работы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он ощутимо горбат, вздымается вверх холмом. Основная мостовая конструкция полностью готова, устанавливают перила. Ходить уже можно без проблем, но не по ровной поверхности: на мосту в несколько линий по твердому настилу тянутся длинные направляющие.

Рабочие, нехотя пережевывая слова, всё-таки их дело руками работать, а не говорить, рассказали мне, что еще осталось положить полотно. По их словам, оно будет пластиковым.

Не очень понятно, как его будут класть в холодную погоду на наледь. Впрочем, я не специалист. Рабочие только сказали, что нормально все сделают.

Пролеты и перила, на мой взгляд, обустроены уже на 70-80%.

Перила и пролеты еще надо доделать. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Их зашлифуют и заполируют, будет красиво, - добавили рабочие.

- А сколько еще работы осталось?

- На год.

- А если серьезно?

- На два.

Веселые ребята.

Вил на обелиск. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пока все-таки трудно объективно оценить вид моста. В принципе отдаленно его можно сравнить со знаменитым пешеходным мостом в Торжке, где все перила обвешаны замочками любви. Тот тоже горбатенький.

Напомним, мост строится с начала весны этого года в рамках реализации проекта туристического кластера «Волжское море».

Проектом предусмотрена арочная однопролётная конструкция шириной около 5,5 метра и длиной чуть более 88 метров. Новый мост станет частью популярных туристических маршрутов и соединит прогулочную зону между мемориальным комплексом обелиска Победы, островом Памяти, городским садом и набережной Степана Разина.

Вид с моста на церковь. Фото: Александр ЖМУЛИН

У моста уже есть и название - Монастырский. В честь Федоровского монастыря, который в XVI веке располагался рядом. Это название из нескольких вариантов выбрали горожане, принявшие участие в опросе на сайте администрации Твери.

Как ранее сообщала «КП»-Тверь», строительство Монастырского моста планируют закончить до конца 2020 года.

Однако мне на месте сказали другое:

- У нас контракт до 10 февраля.

Что ж, подождём. И теперь любопытное наблюдение. Вы можете проверить его, посмотрев наше видео. Вид с моста на юг, запад и север - просто-таки замечательный. А вот панорама на восток упирается в административное здание стадиона, отчего и Спасо-Преображенский собор и Императорский дворец не видны. А это значит, что логическим продолжением этого строительства будет снос всех помех, то есть стадиона.

Но это так, мысли вслух.

Будьте здоровы!

Еще один вид. Фото: Александр ЖМУЛИН