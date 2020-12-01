Коронавирус в Твери, последние новости на 1 декабря 2020: некоторые школы Твери переводят на дистант и смерть от ковида ещё одного известного врача

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 1 декабря 2020 таковы: еще 210 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15148 случаев заражения COVID-19.

4458 (+119 человек в сутки) изолированы;

381 (0) умер;

10309 (+91) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4905 (+81)

Конаковский район 1054 (+2)

Ржев 1024 (+27)

Вышневолоцкий городской округ 832 (+7)

Кимры 829 (+8)

Торжок 713 (+7)

Калининский район 671 (+13)

Осташковский городской округ 414 (+5)

Лихославльский район 401 (0)

За весь период в регионе проведено 339384 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1371.

Графика: Яндекс.

Так 30 ноября стало известно, что школа №19 Твери частично перешла на дистанционное обучение.

Объявление об этом появилось на официальном сайте школы.

Причиной такого решения стала высокая заболеваемость ОРВИ педагогов школы.

Учащиеся с 5 по 11 классы будут учиться удалённо с 30 ноября по 5 декабря.

Ранее стало известно, что тверская школа №45 частично переходит на дистанционное обучение. Причина: растущее количество больных ОРВИ среди учащихся. Дистант продлиться неделю, начиная с 30 ноября.

Продолжает пополняться скорбный список врачей региона, погибших от ковида. 28 ноября на 70-м году жизни после тяжелой болезни, вызванной заражением коронавирусной инфекцией, скончался ведущий онколог Кимрской центральной районной больницы Владислав Виноградов. Более месяца врач боролся за жизнь, находясь на лечении в инфекционном госпитале Областной клинической больницы в Твери, вирус оказался сильнее.