Коронавирус в Твери, последние новости на 30 ноября 2020: комплекс упражнений для переболевших коронавирусом и «театральные мошенники»

Тверские врачи выложили в сеть видео для реабилитации после коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 ноября 2020 таковы: еще 211 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14938 случаев заражения COVID-19.
4339 (-111 человек в сутки) изолированы;
381 (+3) умерли;
10218 (+319) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4824 (+52)
Конаковский район 1052 (+9)
Ржев 997 (+12)
Кимры 821 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 825 (+30)
Торжок 706 (+17)
Калининский район 658 (+6)
Осташковский городской округ 409 (+6)
Лихославльский район 401 (+1)
За весь период в регионе проведено 338013 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1962.
Графика: Яндекс.
В сети выложено видео с комплексом упражнений для реабилитации после коронавируса. Разработчики физкультурной программы – врачи Областного врачебно-физкультурного диспансера. Сейчас на сайте Министерства здравоохранения Тверской области в открытом доступе есть два ролика для тех, кто перенес COVID-19.
Делать упражнения возможно самостоятельно в домашних условиях. Выполнять рекомендации специалистов необходимо не от случая к случаю, а системно. Такого рода физическая нагрузка поможет пациенту реабилитироваться после пневмонии.
Мы рассказывали про женщину, которая разместила в сети розыгрыш с чек-листами для лечения коронавируса. Сегодня в сети появилось мошенничество другого рода.
Злоумышленники создали сайт вымышленного «Комедийного театра», который копирует по дизайну сайт театра «Приют комедианта». На фейковой интернет-площадке предлагают билеты на спектакли, которые якобы будут показывать в Тверском театре драмы. Однако, если пользователь введёт номер своей банковской карты, с него просто снимут финансы.
Графика: ПТО.