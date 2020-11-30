Коронавирус в Твери, последние новости на 30 ноября 2020: комплекс упражнений для переболевших коронавирусом и «театральные мошенники»

Тверские врачи выложили в сеть видео для реабилитации после коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 ноября 2020 таковы: еще 211 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14938 случаев заражения COVID-19.

4339 (-111 человек в сутки) изолированы;

381 (+3) умерли;

10218 (+319) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4824 (+52)

Конаковский район 1052 (+9)

Ржев 997 (+12)

Кимры 821 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 825 (+30)

Торжок 706 (+17)

Калининский район 658 (+6)

Осташковский городской округ 409 (+6)

Лихославльский район 401 (+1)

За весь период в регионе проведено 338013 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1962.

Графика: Яндекс.

В сети выложено видео с комплексом упражнений для реабилитации после коронавируса. Разработчики физкультурной программы – врачи Областного врачебно-физкультурного диспансера. Сейчас на сайте Министерства здравоохранения Тверской области в открытом доступе есть два ролика для тех, кто перенес COVID-19.

Делать упражнения возможно самостоятельно в домашних условиях. Выполнять рекомендации специалистов необходимо не от случая к случаю, а системно. Такого рода физическая нагрузка поможет пациенту реабилитироваться после пневмонии.

Мы рассказывали про женщину, которая разместила в сети розыгрыш с чек-листами для лечения коронавируса. Сегодня в сети появилось мошенничество другого рода.

Злоумышленники создали сайт вымышленного «Комедийного театра», который копирует по дизайну сайт театра «Приют комедианта». На фейковой интернет-площадке предлагают билеты на спектакли, которые якобы будут показывать в Тверском театре драмы. Однако, если пользователь введёт номер своей банковской карты, с него просто снимут финансы.