Коронавирус в Твери, последние новости на 29 ноября 2020: где в Твери можно сделать тест на коронавирус и отключение света в девяти районах Тверской области

В Тверской области сделали более 336 тысяч тестов на коронавирус.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 ноября 2020 таковы: еще 209 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14727 случаев заражения COVID-19.
4450 (-191 человек в сутки) изолированы;
378 (+5) умерли;
9899 (+395) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4772 (+54)
Конаковский район 1043 (+21)
Ржев 985 (+6)
Кимры 817 (+12)
Вышневолоцкий городской округ 795 (+32)
Торжок 689 (+14)
Калининский район 652 (+3)
Осташковский городской округ 403 (+7)
Лихославльский район 400 (+4)
За весь период в регионе проведено 336051 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3692.
Графика: Яндекс.
Где в Твери можно сделать ПЦР-тест на коронавирус?
«КП»-Тверь» выяснила, что это: Центр гигиены и эпидемиологии областного Роспотребнадзора, Институт лабораторной диагностики, медкомпании «Денитом», Центр молекулярной диагностики CMD, «Новая лаборатория», лаборатории «Ситилаб», поликлиники фирмы «Центромед».
Адреса, цены и другие подробности смотрите в нашей статье.
Нельзя сделать в «Инвитро» и «Гемотесте», несмотря на то, что они указаны в перечне Роспотребнадзора. Без назначения врача нельзя пройти такую проверку в Центре имени Аваева.
По всем вопросам можно обращаться на телефоны горячей линии Министерства здравоохранения региона – 8-800-333-93-72, а также Управления Роспотребнадзора – (4822) 32-35-98.
Федеральная горячая линия по коронавирусу – 8-800-2000-112.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43.
28 ноября в Тверской области в девяти районах не было электричества. Из-за снегопада, который вызвал обрыв провод на ЛЭП, без света остались 11,4 тысяч человек в 429 населенных пунктах.
Последствия природного бедствия ликвидировали 75 бригад энергетиков, в которых были 315 человек с 92 единицами техники, а также источниками резервного энергоснабжения.
На данный момент, как сообщают в Правительстве Тверской области, потребители по основной сети подключены. Ситуацию контролирует лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Если сейчас где-то возникают неполадки с электричеством, Тверьэнерго просит сообщать по телефону 8-800-220-0-220 или на сайте светлаястрана.рф.
Графика: ПТО.