Коронавирус в Твери, последние новости на 29 ноября 2020: где в Твери можно сделать тест на коронавирус и отключение света в девяти районах Тверской области

В Тверской области сделали более 336 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 ноября 2020 таковы: еще 209 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14727 случаев заражения COVID-19.

4450 (-191 человек в сутки) изолированы;

378 (+5) умерли;

9899 (+395) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4772 (+54)

Конаковский район 1043 (+21)

Ржев 985 (+6)

Кимры 817 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 795 (+32)

Торжок 689 (+14)

Калининский район 652 (+3)

Осташковский городской округ 403 (+7)

Лихославльский район 400 (+4)

За весь период в регионе проведено 336051 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3692.

Графика: Яндекс.

Где в Твери можно сделать ПЦР-тест на коронавирус?

«КП»-Тверь» выяснила, что это: Центр гигиены и эпидемиологии областного Роспотребнадзора, Институт лабораторной диагностики, медкомпании «Денитом», Центр молекулярной диагностики CMD, «Новая лаборатория», лаборатории «Ситилаб», поликлиники фирмы «Центромед».

Адреса, цены и другие подробности смотрите в нашей статье.

Нельзя сделать в «Инвитро» и «Гемотесте», несмотря на то, что они указаны в перечне Роспотребнадзора. Без назначения врача нельзя пройти такую проверку в Центре имени Аваева.

По всем вопросам можно обращаться на телефоны горячей линии Министерства здравоохранения региона – 8-800-333-93-72, а также Управления Роспотребнадзора – (4822) 32-35-98.

Федеральная горячая линия по коронавирусу – 8-800-2000-112.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43.

28 ноября в Тверской области в девяти районах не было электричества. Из-за снегопада, который вызвал обрыв провод на ЛЭП, без света остались 11,4 тысяч человек в 429 населенных пунктах.

Последствия природного бедствия ликвидировали 75 бригад энергетиков, в которых были 315 человек с 92 единицами техники, а также источниками резервного энергоснабжения.

На данный момент, как сообщают в Правительстве Тверской области, потребители по основной сети подключены. Ситуацию контролирует лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Если сейчас где-то возникают неполадки с электричеством, Тверьэнерго просит сообщать по телефону 8-800-220-0-220 или на сайте светлаястрана.рф.