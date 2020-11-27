МУПы Твери прекратят существование в ближайшее время

Для Аптеки №1 уже подготовлен проект на реорганизацию. Фото: yandex.ru/maps

Депутаты Тверской Думы в последних числах ноября обсуждали положение дел в городских МУПах - муниципальных унитарных предприятиях. Ситуация с каждым из них индивидуальная. Есть те, что окупаются и даже приносят прибыль, как, например, «Косметологическая лечебница». Есть убыточные и те, что буквально на ладан дышат. К последним относится МУП «На Левитана», занимавшийся оказанием жилищно-коммунальных услуг. В отношении этого предприятия, по информации гордумы, планов городские управленцы не строят и развивать не планируют.

Так или иначе, всем тверским МУПам осталось жить недолго. По закону, принятому Госдумой в 2019 году (Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ), все унитарные предприятия, созданные до 8 января 2020 года, подлежат реорганизации или ликвидации. Мотив - сокращение государственного участия в экономике.

Произойти это должно до 1 января 2025 года. А значит, в течение четырех лет некоторые тверские МУПы будут преобразованы в коммерческие предприятия, а некоторые рискуют быть полностью ликвидированными.

Напомним, на настоящий момент в Твери работают 11 МУПов. В связи с транспортной реформой одно из тверских муниципальных унитарных предприятий, «ПАТП-1», уже было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью, а позже передано в собственность Тверской области.

МУП «Аптека № 1». Муниципальная аптечная сеть. Является прибыльным предприятием. Создан проект решения о реорганизации МУП «Аптека № 1» в общество с ограниченной ответственностью. Его уже внес на рассмотрение депутатов председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

МУП «Косметологическая лечебница». Занимается врачебной косметологией и пластической хирургией. Предприятие прибыльное и, наряду с «Аптекой № 1», будет реорганизовано в ООО в ближайшие пару лет. «Косметологическая лечебница» включена в программу приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы.

МУП «Тверьритуалсервис». Городская похоронная служба, обеспечивает гарантированный государством перечень услуг по погребению. В 2020 году прокуратура проводила проверку по факту невыплаты зарплаты 32 работникам предприятия. Заволжский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности). После получения дополнительного финансирования из бюджета города и оплаты долгов предприятие продолжило работу.

МУП «ЖЭК». Занимается ремонтом, уборкой и содержанием дорог, мостов, путепроводов и ливневой канализации. Предприятие имеет кредиторские задолженности, в том числе просроченные. Субсидируется из городского бюджета. Для восстановления платежеспособности в этом году МУП «ЖЭК» получил порядка 100 млн рублей из городской казны, предусмотрено также увеличение размера контракта на содержание улично-дорожной сети. Кроме того, сейчас для предприятия закупают новую уборочную технику.

МУП «Тверьгорэлектро». Городская электросетевая компания. Обслуживает электросети Твери и Торжка. Прибыльное предприятие, за 2019 год в городской бюджет им было перечислено 5,8 млн рублей.

МУП «Тверьстройзаказчик». Выступает техническим заказчиком в городском строительстве и занимается вопросами, связанными с организацией строительства: оформлением разрешительной и проектной документации, строительным контролем, получением разрешения на ввод в эксплуатацию. При участии этого предприятия (правда, тогда это был не МУП) были построены Театр кукол и цирк, обелиск Победы, Восточный мост, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты.

МУП «Дирекция парков». Управляет тремя городскими парками: горсадом, парком Победы, ландшафтным парком «Тьмака». Летом 2020 года гордума приняла решение о выделении предприятию субсидии из бюджета Твери в размере 1,5 млн рублей на погашение долгов по заработной плате и налогам. Сообщалось, что предприятие пострадало из-за ограничений, связанных с эпидемической ситуацией.

МУП «На Левитана» («УК ДЕЗ»). Работал в качестве управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома. По информации из открытых источников, сейчас находится в процессе банкротства. Подведомственные «УК ДЕЗ» дома переводятся на управление ООО «Центр делового обслуживания».

МУП «Кадастровый Центр Твери». Занимается кадастровыми работами для граждан и юрлиц, инвентаризацией объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, внедрением и развитием муниципальной геоинформационной системы. В этом году, благодаря бюджетному субсидированию, предприятие рассчиталось с долгами и продолжило работу.

МУП «Горпроект». Геодезическая городская служба - занимается инженерными изысканиями и градостроительным проектированием. По информации самого МУПа, с 2016 по 2019 год предприятие выполнило работы более чем на 5 тысячах объектов на сумму 76,8 млн рублей.

МУП «Тверские объединенные системы». Занимается управлением эксплуатацией нежилого фонда. По информации из открытых источников МУП выполнил 137 госконтрактов на сумму 40 516 171 руб., а также выступил заказчиком в 35 государственных контрактах на сумму 58 621 217 руб.