Коронавирус в Твери, последние новости на 27 ноября 2020: прощание с умершим от ковида главным тверским Дедом Морозом и что делать, если не приезжает скорая

Прощание с Сергеем Коноплевым. Фото: Facebook.com/ Игорь Марченкофф

Последние новости о коронавирусе в Твери на 27 ноября 2020 таковы: еще 201 человек за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 314 случаев заражения COVID-19.

4807 (-121) человек изолированы;

370 (+1) умерли;

9137 (+321) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4656 (+58)

Конаковский район 1000 (+15)

Ржев 970 (+17)

Кимры 802 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 736 (+18)

Торжок 666 (+8)

Калининский район 644 (+4)

Лихославльский район 390 (+3)

Осташковский городской округ 382 (+5)

Графика: Яндекс

Днём 26 ноября в Твери простились с заслуженным артистом РФ Сергеем Коноплевым. Любимый актёр и звезда тверской сцены был известен широкой публике не только по по театральным постановкам, но и тем, что много лет был главным городским Дедом Морозом - любимцем тверской детворы. Актёр скончался от коронавируса 24 ноября.

Долго хворал, а когда стало совсем плохо - вызвал скорую. Но та ехала слишком долго. Он с супругой был вынужден сам ехать в больницу. Похоронили Сергея Коноплева на кладбище в Лебедево. Несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, прощание с артистом состоялось. Гроб не открывали. Хоронили артиста в гробу со стеклянной крышкой.

А между тем, в Минздраве существует ряд рекомендаций на тему того: что делать, если долго не приезжает скорая.

Первое, что нужно сделать — еще раз позвонить в медицинскую организацию, которую вы обращались, напомнить о себе, сказать, что был вызов, была запись, но почему-то никто не пришел. Второе — постараться дозвониться до администрации медицинского учреждения, это первый уровень, где должны решить этот вопрос. Если этого не происходит, тогда звоните на горячую линию министерства здравоохранения.

Напомним, телефон горячей линии министерства здравоохранения Тверской области 8-800-333-93-72.