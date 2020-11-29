Погода на 2 января 2021 в Твери: что обещают синоптики

Прогноз погоды на 2 января 2021 - дали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рассказываем, какая погода на 2 января 2021 в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Верхневолжье будет не таким уж и холодным.

Новогодняя ночь 2021 в Твери будет достаточно морозной: до -11. А вот 1 января 2021 начнётся потепление и к 3 января температура достигнет нулевой отметки.

2 января 2021 днём по прогнозу синоптиков будет до - 4 градусов мороза. Ночью похолодает до -8.

Переменная облачность, возможен небольшой снег. Одевайтесь по погоде, носите маски и будьте здоровы!