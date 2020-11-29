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Погода на 1 января 2021 в Твери: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода на 1 января 2021 в Твери
Алина ПЕТРОВА
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Какой будет погода в Твери 1 января 2021 - спрогнозировали синоптики.

Какой будет погода в Твери 1 января 2021 - спрогнозировали синоптики.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рассказываем, какая погода на 1 января 2021 в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Верхневолжье будет не таким уж и холодным.

Новогодняя ночь 2021 в Твери будет достаточно морозной -до -11. А вот 1 января 2021 потеплеет до -3 градусов днём, ночью холоднее на несколько градусов: до -7. Так что, в целом, погода благоприятствует прогулкам на свежем воздухе - будет облачно, возможен снег.

Так что, отправляясь в гости или на прогулку, одевайтесь по погоде и не забывайте про маски и другие средства индивидуальной защиты.

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