Погода на Новый год 2021 в Твери: что обещают синоптики

Какой будет погода в Твери в Новый год 2021- прогноз синоптиков. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рассказываем, какая погода на Новый год 2021 в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Верхневолжье будет не таким уж и холодным.

Новогодняя ночь 2021 в Твери будет достаточно морозной, а потом, к 3 января, уйдёт к нулевым значениям, возможна оттепель.

Днем 31 декабря столбики термометров покажут до -7 градусов мороза, а вот ночью температура понизится до -11 градусов. Синоптики прогнозируют что днём 31 декабря будет солнечно, местами возможен небольшой снег.

Так что, отправляясь погулять в новогоднюю ночь, одевайтесь теплее и не забывайте про маски и другие средства индивидуальной защиты.