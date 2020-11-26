В интернете много вариантов, как провести Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки в обход любых запретов

В Тверской области востребована услуга поздравления от Деда Мороза и Снегурочки «на дому». Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас, когда эпидемия набирает ход, все с настороженностью смотрят на перспективы новогодних гуляний. Особенно те, кто из года в год ждет праздника как манны небесной, – массовики-затейники. А потому они активно осваивают интернет, чтобы в случае запретов хоть как-то сохранить клиентуру.

Вот, например, мы вбиваем на крупнейшем сайте объявлений в строку поиска имя новогоднего волшебника и получаем 37 результатов для города Твери. Открываем первый попавшийся.

Пользовательница, которая разместила предложение, зарегистрирована на интернет-ресурсе с апреля 2011 года. Конкретно услуга вызова Деда Мороза и Снегурочки появилась у неё в аккаунте 26 ноября.

В посте указано, что «Дед Мороз и Снегурочка могут прийти к Вам домой, в кафе, в детский сад (имеется санитарная книжка) или офис как одни, так и с различными героями... Каждый год делаем новую программу с новым реквизитом». Видно, что ребята проверенные и для них Новый год – как для фермера уборка урожая, пропустить нельзя.

– Да, работаем, составляем расписание на предновогодние дни. Чем ближе к Новому году, тем меньше вариантов по времени, когда смогут прийти Дед Мороз и Снегурочка, – отвечает по телефону женщина – автор объявления.

Похоже, Деды Морозы и Снегурочки готовы приходить на праздники в квартиры к бесстрашным тверичанам. Есть большие сомнения, что аниматоры, которые перевоплотятся в сказочных героев, будут в средствах индивидуальной защиты. Попросту говоря, в масках, за исключением лисичек, клоунов, волков... Между тем, каждый день количество заболевших коронавирусом в Твери и Тверской области растёт.

Цены на услугу Деда и внучки варьируются от тысячи до двух тысяч рублей за 20-30 минут развлекательной программы. Особняком стоит объявление за 300 рублей, в котором такая цена обосновывается тем, что «щяс работы мало и зарплаты маленькие» (орфография автора сохранена).

Деды Морозы и Снегурочки размещают объявления о своих услугах в интернете. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если в поисковом запросе добавить «Тверскую область», то количество результатов увеличится до 52. Большинство размещены в ноябре 2020 года.

На другой всероссийской «доске объявлений» предлагают всего пять услуг с Дедом Морозом и Снегуркой, которые готовы прийти к детям в Твери. Цены – от 500 до 1500 рублей.

Или же, к примеру, на тверском сайте объявлений размещено пять «активных» объявлений о работе аниматоров в роли известных новогодних персонажей.

В общем, праздники есть праздники…

Часть населения не верит в Деда Мороза, но устраивает для своих детей праздник. Многие люди недооценивают опасность COVID-19 и зовут к себе домой Деда Мороза и Снегурочку, чтобы создать новогоднее настроение. В 2020-м это может обойтись слишком дорого… Что ж, остаётся верить в новогоднее чудо!

Напомним, 11 ноября этого года из-за эпидемической ситуации не показался на публике главный Дед Мороз России, который в 2019 году в эти дни прибыл из Великого Устюга на Кузьминские гулянья в Торжке. В этот раз и «Кузьминки» отменили. А 24 ноября от коронавируса умер заслуженный артист России, главный Дед Мороз Твери Сергей Коноплев, который с 1999 года дарил радость тверичанам.

Стоит ли рисковать здоровьем? Каждый решает сам.

Будьте здоровы!