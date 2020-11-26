Декабрь начнется в Твери с небольшого снега

Первые дни зимы поприветствуют нас слабоморозной погодой и пушистыми снежинками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мокро-ветреный циклон Таня, что у всех на слуху, неспешно покидает наш регион. Припорошив Тверскую область мокрым снегом, в выходные он начнет отступать.

- В субботу тоже осадки, но уже не такие интенсивные, а в воскресенье мы даже можем увидеть совсем немного солнца. Осадки станут эпизодическими и пройдут лишь местами, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу днем +1, в воскресенье - около нуля. Ночами 0…-2. В понедельник, последний день ноября, мороза не будет: +1. Может пройти снег с дождем. А во вторник встречаем зиму! Ее приход мы отметим приятным легким снежком.

- Ноябрь был теплее нормы примерно на 4 градуса. Декабрь поприветствует нас слабоморозной погодой, - говорит Наталья Сердитова. - 1 декабря немного похолодает: -1...-2 днем и -3…-4 ночью. А среднемесячная норма для тверского декабря -6,1 градуса.

Выполнит ли свою норму этот декабрь, пока сказать нельзя. Но санки и лыжи потихоньку можно расчехлять - почему бы и нет? Кстати, знали ли вы, что во время катания на санках с горки можно потерять до 200 ккал за час? Если же вы катаете на санках своего ребенка, и того больше - около 400 ккал израсходуются совершенно незаметно. Отличная возможность привести себя в форму к Новому году. Только б погода не подвела.