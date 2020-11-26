Коронавирус в Твери, последние новости на 26 ноября 2020: в медцентрах ловили антимасочников

Сотрудники Роспотребнадзора в одном из медцентров Твери. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 26 ноября 2020 таковы: еще 199 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 113 случаев заражения COVID-19.

4927 (-99) человек изолированы;

369 умерли;

8816 (+298) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4598 (+54)

Конаковский район 985 (+15)

Ржев 953 (+6)

Кимры 796 (+8)

Вышневолоцкий городской округ 718 (+26)

Торжок 658 (+14)

Калининский район 640 (+8)

Лихославльский район 387 (+6)

Осташковский городской округ 377 (+9)

Графика: Яндекс

Сотрудники Роспотребнадзора сходили в очередной рейд - ловили антимасочников в медцентрах. Посетили больницу Пирогова, ветеринарную клинику «Добровет», семейный СПА-клуб «Family Lab». Проверяли нанесение специальной разметки для соблюдения посетителями социального дистанцирования, наличие журналов термометрии, уборки и дезинфекции помещений, соблюдение масочного режима персоналом и посетителями.

Начиная с 12 октября, когда в Тверской области было введено обязательное ношение масок Роспотребнадзор обследовал 231 объект: торговые центры, продовольственные магазины и другие. В 77 выявлены нарушения, выданы предписания, которые находятся на контроле. Кроме этого, составлено 39 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В подобные рейды выходят и полицейские.