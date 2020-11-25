Женщинам-медикам тверские ветераны к Дню матери начали дарить домашние разносолы

Ветераны собрали для женщин-медиков свои дары:варения и соления на любой вкус. Всего уже больше 150 банок. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Как это ни банально звучит, надо помнить, что самая большая нагрузка и ответственность в период пандемии лежит на врачах. Вдвойне тяжело женщинам-медикам. Ведь им надо еще успевать заботиться о своих семьях. А напряжённая ситуация иной раз лишает семьи врачей не только материнской заботы, но и элементарного общения. Понимая это, в знак благодарности и поддержки в преддверии Дня матери медикам-мамам, работающим в тверских инфекционных госпиталях, своеобразный подарок-сюрприз делают ветераны столицы Верхневолжья.

Об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) 25 ноября рассказала председатель Тверской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (пенсионеров) Лариса Щербакова.

- Ветераны собрали для женщин-медиков свои дары: консервированные овощи, фрукты, варения и соления на любой вкус, - сообщила Лариса Борисовна. - Они сами вышли с предложением поделиться дарами природы со своих садовых участков и огородов с милыми женщинами-врачами, которым сегодня сложно. Им приходится совмещать очень ответственную работу по борьбе за здоровье больных коронавирусом с заботой о своих семьях. У них есть дети, внуки. Летом им явно было не до своих огородов, даже если они есть.

Лариса Щербакова рассказала, что вначале обратились к главврачам горбольницы № 7 и Детской областной клинической больницы, чтобы узнать, как они смотрят на такую инициативу, - вдруг воспримут не очень.

- Но нет, нам сказали, что это будет очень хорошо воспринято, - поделилась руководитель ветеранской организации.

Пол ее словам, в первую очередь банки с заготовками на зиму будут переданы женщинам-врачам, которые воспитывают детей без мужа.

Лариса Щербакова пояснила, что только 7-й горбольницей и ДОКБ дело не ограничится.

- У нас в центральном офисе на Советской улице накопилось очень много домашних заготовок. Мы обзвонили все районные советы ветеранов Твери и в итоге привезли уже больше 150 банок. Планируем расширить нашу акцию благодарности врачам-женщинам также на горбольницы №№ 4, 5, 6, передать дары и женщинам-медикам в Калининскую ЦРБ в Химинституте. Надеемся, что наши консервы дойдут и до женщин из областной клинической больницы. Ждем, что акцию подхватят ветеранские организации и в других муниципалитетах Верхневолжья.

Стартовала акция 25 ноября.