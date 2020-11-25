Досуг в Твери с 25 ноября по 2 декабря: Высоцкий и Пахмутова, живопись и вышивка, а также возвращение «Чайки»

Артисты и музыканты ждут своих зрителей, но последним надо не забывать про маски и антисептики. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

От классики до современности

Тверская филармония, несмотря на обострение эпидемической ситуации, пока не закрывается. Публику вновь ждет ряд интересных концертов. Но внимание: вход строго в масках.

25 ноября в 18:30 в филармонии начнет свое выступление органист, композитор, лауреат международных конкурсов Федор Строганов.

Он представит программу «Орган в зеркале столетий». В нее вошли произведения Д. Букстехуде, И.С. Баха, Л.-А.-Дж. Лефебюра-Вели и других композиторов. В том числе Федор Строганов сыграет отрывки и из своих музыкальных сочинений.

Стоимость билетов: 500 рублей.

28 ноября в 17:00 двери филармонии откроются для любителей творчества Владимира Высоцкого - замечательного актера, барда, поэта. Публике представят программу «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть».

Организаторы пишут: «Творческая жизнь Владимира Высоцкого - это более 800 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей, сыгранных в кино. На спектакли с его участием в легендарной «Таганке» всегда были аншлаги. Его песни знала вся страна. Владимир Семёнович каждой написанной им строкой, каждым аккордом, каждым своим «криком», «раскатом грома» давал понять людям, что он их понимает. Он пел и о стране, и о насущных проблемах, и о далеких мечтах. Он рассказывал свои истории так, что хотелось ликовать и в то же время плакать от переизбытка чувств. Каждая его песня - это мир, который он подарил всем людям...»

В концерте принимают участие солисты и коллективы Тверской филармонии. Программу представляет мастер художественного слова, режиссер - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость билетов: 400 рублей.

В филармонии дадут концерт-посвящение Высоцкому. Фото: Тверская филармония

29 ноября в 17:00 любителей музыки ждет еще один концерт-ностальгия «Главное, ребята, - сердцем не стареть». Он посвящен одному из самых любимых и талантливых эстрадных композиторов России - Александре Пахмутовой.

Организаторы напоминают, что музыкальная биография Александры Николаевны насчитывает свыше 400 песен. Их знают и поют миллионы людей в нашей стране.

Концерт «Главное, ребята, - сердцем не стареть» - хороший повод вспомнить и спеть любимые песни любимого композитора.

Исполнят их солисты и коллективы Тверской филармонии. Программу представит мастер художественного слова, режиссёр - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость билетов: 400 рублей.

Песни пахмутовой исполнят артисты филармонии. Фото: Тверская филармония

1 декабря в 18:30 публику ждет знакомство с программой «Шедевры русской классики». На сцену выйдут два мастера игры на фортепиано, лауреаты международных конкурсов Максим Пурыжинский и Ирина Силиванова.

В программе: произведения А. Бородина, А. Рубинштейна, А. Лядова, М. Мусоргского, С. Рахманинова.

Стоимость билетов: 500 рублей.

СПЕКТАКЛЬ

Пьеса-ловушка 27 ноября в ТЮЗе дают «Чайку» Чехова.

Вот что писал о ее постановке сам классик: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни».

Режиссёр спектакля Вероника Вигг считает, что «Чайку» можно назвать «пьесой-ловушкой, пьесой с огромным воздушным пространством и неожиданно жесткими условиями полета».

- Когда работаешь над Чеховым, хочется перенести его тексты на территорию обостренного смысла, разбить текст по словам, по слогам, по паузам. Ты и следуешь за автором, и впускаешь, или пытаешься впускать, туда нашу сегодняшнюю жизнь, - приводит ТЮЗ слова Вероники Вигг.

В постановке заняты ведущие актеры театра.

Начало в 18:30.

Цена билетов: от 500 до 800 рублей.

В постановке заняты ведущие актеры театра. Фото: ТЮЗ

ВЫСТАВКИ

С юбилеем!

В лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра отрыта выставка работ преподавателей детской художественной школы им. В.А. Серова «Наследие». Она посвящена 75-летию школы живописи.

На выставке представлено свыше 30 работ преподавателей-художников. Работы посвящены школе и традициям классической российской живописи. Большую часть экспозиции составляют произведения, созданные за последние годы.

Напомним, что художественная школа им. В.А. Серова была открыта в Калинине в ноябре 1945 года. Открыта в трудное послевоенное время. Она стала центром эстетического образования в городе, притяжения юных дарований и всех местных художников.

При открытии школы учащихся было всего тридцать. Сейчас в школе занимаются около 2000 ребят.

Выставочный центр работает:

среда, четверг, суббота, воскресенье - с 11:00 до 20:00;

суббота-воскресенье - с 11:00 до 18:00.

Цена билетов: от 50 до 80 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

К юбилею детской школы живописи подготовлена прекрасная выставка. Фото: ТГМВЦ

От нарядов старообрядцев до современного декора

27 ноября 2020 года в 15:00 в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной откроется IV Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки».

Хотите увидеть модные предметы интерьера, украшенные современной вышивкой? Желаете посмотреть праздничные наряды русских старообрядцев Южного Алтая? Или же вовсе заглянуть в горницу богатой московской невесты XVII века? Тогда посетите экспозицию.

Как пишут организаторы, на выставке «собраны всевозможные направления вышивки и самые разные предметы - от традиционных рушников и этнографических костюмов до пасхальных яиц, от маленьких миниатюр до монументальных авторских панно и вышитых портретов. Вы сможете познакомиться с вышитыми картинами и иконами, которые стали особым явлением культурной жизни России последних лет, соединив в себе высокое искусство и ремесленное творчество».

Выставка будет открыта до 9 января.

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (вторник-суббота).

Цена билетов: 100-150 рублей.

На выставке собраны всевозможные направления вышивки. Фото: ТОДНТ

ЛЕКЦИЯ

Барокко и классицизм: от роскоши к строгости

В центре современной культуры в Твери 29 ноября пройдет очередная лекция из посвященной истории искусства серии.

На этот раз художник Николай Дулько расскажет о барокко и классицизме.

Динамизм композиций, аристократичность и пышность форм - главные черты чувственного барокко. Абсолютной противоположностью ему стал классицизм. Ему свойственны чёткость и строгость.

Начало в 17:00.

Цена билета: 350 рублей.