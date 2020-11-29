Погода на Рождество 2021 в Твери: что обещают синоптики

Какую погоду обещают синоптики в Твери на Рождество 2021. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рассказываем, какая погода на Рождество 2021 в Твери, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Верхневолжье будет не таким уж и холодным.

С нулевых значений и оттепели, которую синоптики прогнозируют в Твери в новогоднюю ночь.

К Рождеству 2021 температура в Твери опустится до -11 градусов днём, -14 градусов ночью. Синоптики прогнозируют мечтами снег и усилении ветра.

Так что, отправляясь на рождественские службы в храмы, одевайтесь теплее и не забывайте про маски и другие средства индивидуальной защиты.