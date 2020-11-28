Коронавирус в Твери, последние новости на 28 ноября 2020: больничных коек для больных ковидом станет больше и куда звонить, чтобы узнать о СПИДе

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 28 ноября 2020 таковы: еще 204 человека за минувшие сутки заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 518 случаев заражения COVID-19.

4641 (-166) человек изолированы;

373 (+3) умерли;

9504 (+367) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4718 (+72)

Конаковский район 1022 (+22)

Ржев 979 (+9)

Кимры 805 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 763 (+29)

Торжок 675 (+9)

Калининский район 649 (+5)

Лихославльский район 396 (+3)

Осташковский городской округ 396 (+14)

Графика:Яндекс

На заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавируса 27 ноября было озвучено, что госпитальный фонд будет увеличен до 2036 коек. В том числе в областном роддоме Твери запланировано развернуть 25 коек для заразившихся COVID-19 беременных женщин.

Количество коек для больных коронавирусом будет увеличено за счет открытия инфекционных госпиталей еще в нескольких больницах региона. Каких именно и когда, пока не сообщается.

Напомним, сегодня инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, горбольнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.

Еще одной темой заседания оперштаба стал ход вакцинации от гриппа и ОРВИ. Она идет высокими темпами, уже привито более 509 тысяч человек.

Всего в этом году прививку могут сделать 740 тысяч жителей Тверской области.

В Тверской области, как и по всей России, с 26 ноября по 4 декабря проходит акция #СТОПВИЧСПИД. Региональный Роспотребнадзор сообщил, что в эти дни работает «горячая линия», позвонив на которую любой желающий может бесплатно узнать всю информацию об этих страшных заболеваниях. Напомним, 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом.

Телефон «горячей линии» (4822) 34-22-11 (добавочный код – 118). Звонки принимают по будням с 09:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Также можно бесплатно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. На вопросы отвечают круглосуточно, без выходных.