Москвичи бронируют гостиницы и коттеджи, чтобы отпраздновать Новый год в Тверской области

В Твери пока ограничений на Новый год не вводят. Фото: администрация Твери

Этот Новый год может принести гостиницам и различным загородным туристическим усадьбам Верхневолжья неплохую прибыль. Дело в том, что в Москве ввели жесткие ограничения на новогодние развлечения из-за вновь разыгравшейся пандемии коронавируса. А значит, столичные жители, естественно, рванут за веселыми зимними каникулами в соседние регионы. В том числе и к нам, конечно.

«КП»-Тверь» решила проверить, как сейчас обстоит дело с бронированием номеров или загородных коттеджей в Верхневолжье.

В Твери, судя по нашим данным и анализу информации с популярного сайта для бронирования жилья, уже не так много вариантов для того, чтобы снять номер на несколько новогодних дней.

К примеру, на пятидневные новогодние радости двух взрослых в Твери осталось всего 37 вариантов размещения. При этом целый ряд отелей и гостиниц разного уровня предупреждают, что у них осталось два, а то и всего один стандартный двухместный номер.

У стандартной маломерной семьи - два взрослых и один ребенок — уже 23 варианта. А если с двумя детьми — 18.

Для компании, к примеру, из четырех человек, в Твери пока еще найдется на выбор 23 номера.

Одноместные номера ещё, правда есть.

Этот Новый год многие наверняка будут встречать с надеждой на то, что уйдет проклятый ковид. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот что показал избирательный обзвон отелей. В «Волге» ответили, что у них еще много одноместных номеров класса «Комфорт». А вот из двухместных остался только «Люкс».

В Grand Hotel «Звезда» нам сказали, что все номера повышенной категории комфорта на последние дни декабря и первые дни января уже забронированы, остались лишь «Стандарты» - один одноместный и два двухместных.

Цены на номера категории «Стандарт» и «Комфорт» в Твери в основном разнятся в диапазоне 2500-4000 рублей за ночь, хотя есть и дешевле, есть и дороже, все зависит от уровня гостиницы. При этом в некоторых отелях часть суммы (до 20%) можно вернуть в виде кэшбека при оплате картой «МИР».

В Барской усадьбе в Старицком районе, что не так уж и далеко от Твери, номера и коттеджи еще есть, но мало. На двоих остался один стандартный номер и всего три коттеджа. Столько же домиков еще не забронировано на три компании из трех человек.

В Конаково для брони вариантов откровенно немного. В одноименном отеле большинство номеров на новогодние праздники снято. Но несколько свободных еще есть. Это как одноместные, так и двух, трех и четырехместные номера.

Для семьи с ребенком или просто трех друзей или подруг, к примеру, там найдется аж шесть свободных гостиничных комнат со всеми удобствами.

Можно еще забронировать номера и в пятизвездочном отеле в Завидово. Но там три ночи обойдутся не меньше, чем в 50000 рублей. Это в скромном номере.

Возможно, самое притягательное место для туристов в Верхневолжье, это, конечно, озеро Селигер. Там свободных мест в многочисленных отелях, туркомплексах и гостевых домиках осталось мало.

Для двух взрослых еще есть 27 вариантов, большая часть не в гостиницах Осташкова, а в так называемых базах отдыха. Правда, в основном везде осталось по одному, реже по два, максимум - четыре гостевых домика-коттеджа.

Некоторые из баз отдыха уже вывесили объявления «Мест нет».

Попытка напрямую снять коттедж в одном из пансионатов, провалилась.

Цены на номера и домики на Селигере разнятся: от 1000 до 6000 (это в отелях) и от 5000 до 60000 и выше (в домиках и коттеджах).

В расположенной на берегу еще одного прекрасного озера Пено базе еще есть несколько коттеджей. Однако девушка из службы бронирования сообщила, что их скорее всего день на день также снимут на новогодние каникулы. Здесь за три ночи придется раскошелиться не меньше, чем на 30000 рублей.

Добавим, что уже забронированы все места в Калязине и в Кашине. В первом, к примеру, вообще остался лишь один вариант — домик с двумя спальнями в популярной там базе отдыха.

В общем, на фоне ограничений для ресторанов, которые готовятся терпеть убытки, о чем мы писали ранее, гостиничный бизнес в Тверской области явно ждёт всплеск. Тут, конечно, надо плюнуть через плечо и постучать по дереву.

Будьте здоровы!

Про то, как будут работать в Новый год рестораны в Твери, читайте здесь.