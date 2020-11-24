Кому полтина, а кому ни алтына: Каждый шестой работник в Тверской области зарабатывает меньше 15 000 рублей

Почти 62 тысячи человек в Тверской области довольствуются получкой не многим превышающей прожиточный минимум. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты посчитали, у кого в Тверской области в день зарплаты в кошельке появляются барыши, а у кого - шиши. Забегая вперед, скажем: тех, кто при шишах, увы, значительно больше.

Процент высокооплачиваемых (более 100 тыс. руб. в месяц) и низкооплачиваемых (менее 15 тыс. руб. в месяц) работников в каждом регионе страны определили специалисты агентства «РИА Рейтинг», основываясь на данных официальной статистики. Отталкиваясь от этой информации, «КП»-Тверь вычислила, сколько у нас работников с высокими и очень маленькими зарплатами и какое место регион занимает в двух разных зарплатных рейтингах.

«Чтоб ты жил на одну зарплату!»

17% работников Тверской области (или каждый шестой) не получают даже 15 тысяч рублей в месяц. Это зарплаты, равные или чуть выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который на настоящий момент равен 12 130 рублям. Тех же, кто получает больше 100 тысяч в месяц, у нас 2,3%.

По данным Тверьстата, общее число работников крупных, средних и мелких предприятий в регионе - около 362,5 тысячи человек. Это значит, что почти 62 тысячи из них получают менее 15 тысяч рублей. Тех, кто зарабатывает более ста тысяч, в семь с половиной раз меньше. Таким высоким заработком могут похвастаться около 8338 человек.

Два рейтинга, два результата

В рейтинге регионов по числу людей с высокими зарплатами Тверская область оказалась на 50-м месте среди 85 субъектов РФ. Больше всего высокооплачиваемых работников в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях. Там зарплату выше ста тысяч в месяц имеет минимум каждый пятый.

В Мордовской и Кабардино-Балкарской республиках, а также Ивановской области такие высокие зарплаты лишь у 1% работников.

Если же ранжировать регионы по количеству людей с низкими зарплатами, Тверская область окажется уже значительно выше - на 24-й позиции. Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. До 15 тысяч рублей в месяц там получают от 26% до 29,1% работников.

Меньше всего рабочих мест с заработками, близкими к МРОТ, на Камчатке, в Магаданском крае, Сахалинской и Мурманской областях (0,2-0,5% работников).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Выше Тверской области в рейтинге маленьких зарплат поднялись Смоленщина (там зарплату в районе МРОТ получает примерно каждый пятый работник) и Псковская область. Лучше всего дела с зарплатами обстоят на предприятиях Подмосковья.

Смоленская область - 20,1% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.

Псковская область - 18,4% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.

Тверская область - 17% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.

Ярославская область - 13,4% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.

Новгородская область - 13,2% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.

Вологодская область - 9% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.

Московская область - 5,9% работников с зарплатой ниже 15 тыс. руб.