Коронавирус в Твери, последние новости на 25 ноября 2020: скандал с продажей чек-листов и смерть главного городского Деда Мороза от ковида

Фото: Instagram; VK.com/ Сергей Коноплев

Последние новости о коронавирусе в Твери на 25 ноября 2020 таковы: еще 198 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13914 случаев заражения COVID-19.

5027 (-40) человек изолированы;

369 (+3) умерли;

8518 (+235) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4544 (+50)

Конаковский район 970 (+16)

Ржев 946 (+28)

Кимры 788 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 692 (+30)

Торжок 644 (+1)

Калининский район 632 (+9)

Графика: Яндекс

Минувший день был богат на скандально-печальные события.

Стало известно о смерти известного тверского актера Сергея Коноплева. По информации источников, близких к театральным кругам, артист скончался от коронавируса: хворал, когда стало совсем плохо, так и не смог дождаться скорой и сам был вынужден ехать в больницу в сопровождении супруги.

Многим тверичанам Сергей Коноплев знаком как главный Дед Мороз Твери. Артист исполнял роль сказочного волшебника с 1980 года. Изначально в Ташкенте. А с 1999 года Сергей Александрович был утверждён на «должность» главного Деда Мороза в Твери. В этом году его работе в качестве центрального персонажа новогоднего праздника исполнилось бы 40 лет.

В своём интернет-аккаунте врач шестой горбольницы разыгрывала и продавала по 950 рублей чек-листы (порядок действий) по лечению коронавируса.

Листы эти пользовались спросом и пользователи даже благодарили даму-врача, чья высшая квалификация, 25 лет работы в профессии и большой опыт работы в пандемию сомнений не вызывали. Аккаунт не фейковый и наполнен реальными фото.

Когда информация просочилась в сми, руководство больницы резко осудило сотрудницу, сообщив, что будет проведено соответствующее расследование.

Не поддержали коллегу и другие врачи, работающие с ковидными больными. Вот один из откликов под постом о продаже чек-листов:

- Здравствуйте, я врач ОКБ г.Тверь, тоже работаю девятый месяц в инфекционном госпитале! Помогите нам, пожалуйста, поделитесь своим волшебным чек-листом! Очень много тяжёлых больных к нам направляют, мы прямо уже не знаем, что с ними делать! Ваш чек-лист очень бы нам всем помог, помогли бы разгрузить отделение и освободить койки! Надеюсь, вы не против, я передам информацию своим коллегам и заведующей отделения, думаю, все они будут интересованы в этом! Надеюсь на скидки коллегам.

Сама врач пока никак не прокомментировала сложившуюся скандальную ситуацию.