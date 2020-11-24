Коронавирус в Твери, последние новости на 24 ноября 2020: новое оборудование для исследований на ковид и суд над антимасочниками

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 24 ноября 2020 таковы: еще 194 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13716 случаев заражения COVID-19.

5067 (+144) человека изолированы;

366 (+1) умерли;

8283 (+49) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4494 (+90)

Конаковский район 954 (+20)

Ржев 918

Кимры 785 (+4)

Торжок 643 (+15)

Калининский район 623 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 662 (+9)

Лихославльский район 379 (+2)

Осташковский городской округ 361

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В ПЦР лаборатории Областной клинической больницы, где проводятся исследования на коронавирусную инфекцию, введено в эксплуатацию новое оборудование - процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков.

Аппарат предназначен для автоматической очистки РНК вируса, что ускоряет процесс диагностики.

Тем временем, в Удомле будет суд над антимасочниками. Дело уже передано в местный суд. Суть дела такова: жители Удомли в марте этого года находились в людном месте без масок. Тем самым они нарушили общественный порядок в период эпидемии коронавируса.

Напомним, в Тверском регионе с 12 октября действует масочный режим. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном месте и транспорте для физических лиц может составлять от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 15 до 50 тысяч рублей.