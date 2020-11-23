Тверской центр развития экономики малых городов в дебютный год сработал на «4»

Для Калязина специалисты ЦРЭМГ разработали проект преображения набережной. Этап реализации - 2021 год. Фото: ЦРЭМГ.

Напомним, что в конце 2019 года году в Тверской области появилась новая организация - центр развития экономики малых городов. Однако, несмотря на слово «экономика» в названии, пока она занимается все же несколько другим - помощью с проектами благоустройства общественных пространств.

Напомним, что «КП»-Тверь» уже писала об этом центре в начале его пока еще недолгой истории - в апреле.

Тогда руководитель центра, небезызвестный в Твери коммерсант и общественник Павел Парамонов рассказывал, что задача его команды - создать мастер-планы для малых городов Верхневолжья. То есть некие стратегии пространственного развития, симбиоз генплана и конкретного понимания путей социально-экономического развития.

Однако, как выразился Павел Парамонов, жизнь внесла корректировку.

В первый год существования команда центра - архитекторы, урбанисты и другие специалисты - занималась разработкой проектов преображения общественных пространств для нескольких муниципалитетов региона. Таким образом центр помогал нашим городам войти в число победителей конкурса Минстроя РФ и получить федеральные средства на благоустройство выбранных территорий.

В итоге, напомним, так и случилось. Пять городов Верхневолжья - Калязин, Торопец, Бежецк, Нелидово, Осташков - смогли это сделать. При этом из областного бюджета им будет предоставлена субсидия на подготовку проектно-сметной документации для работы по модернизации своих территорий. Реализация проектов начнется в 2021 году. На это на пятерых из федерального бюджета городам направят 290 млн рублей.

В итоге: в Калязине благоустроят и осовременят набережную с видом на знаменитую Никольскую колокольню в Волге, в Торопце - Базарную площадь и улицу Советскую, в Бежецке - городской сад «Бежецкий верх», в Нелидово - центральную часть города в границах площади Ленина и прилегающих улиц, в Осташкове - набережную озера Селигер.

- Я считаю, что это хороший результат первого года нашей работы, сравните: в прошлом году в число победителей конкурса Минстроя вошел только один город Верхневолжья — Конаково, а в этом - сразу пять, - отметил Павел Парамонов. - Я бы центру за первый год работы поставил твердую четверку.

Павел Парамонов. фото: ЦРЭМГ.

- А проект для какого города вам больше всего по душе?

- Пожалуй, Калязина. Мне просто сам по себе этот город очень нравится, и значима Никольская колокольня.

Мы спросили его и о цене вопроса: стоила ли помощь центра муниципалитетам хоть сколько-то?

Павел Парамонов ответил, что, конечно, нет:

- Мы являемся некоммерческой организацией, помогаем городам с проектами совершенно бесплатно, сами существуем на средства областного бюджета.

Сейчас специалисты центра периодически ездят по ряду других городов: идет работа над выработкой проектов преображения общественных пространств в Ржеве, Кашине, Кувшинове, Кимрах и Бологом.

К этому, естественно активно привлекается местные администрации и общественники. Безусловно, проекты создаются с учетом их мнения.

А в Ржеве, где хотят осовременить Парк Подпольщиков, недавно к делу даже привлекли детей - участников местного клуба «Текстильщик». Ребятам предложили представить свое видение будущего вида парка при помощи конструкторов. Дети откликнулись креативно.

СПРАВКА КП

В состав ЦРЭМГ входят проектное бюро, аналитический центр, образовательный и медиа-центры.

Центр является некоммерческой организацией. Работает с правительством и администрациями муниципальных образований Тверской области. Оказывает профессиональную поддержку в сфере реализации программ развития городских территорий.