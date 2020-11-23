В период пандемии коронавируса растёт число сделок с недвижимостью в Тверском регионе

С января по сентябрь 2020 года выросло количество сделок с недвижимостью в Тверской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Такую статистику озвучил Росреестр по Тверской области, подводя итоги работы с января по сентябрь 2020 года. При этом доля услуг, которые оказывают дистанционно, в электронном виде, ожидаемо увеличилась – на 14%. Потребителями электронных услуг в основном остаются органы власти, банки, застройщики, а также нотариусы. Граждане предпочитают обращаться лично.

Всего за девять месяцев в Росреестр поступило почти 190 тысяч заявлений о постановке на учёт и регистрации прав собственности. Как отмечают в Управлении Росреестра, оживление на рынке недвижимости прослеживается, в первую очередь, по государственной регистрации прав. По сравнению с таким же периодом 2019 года показатель вырос более чем на 16%.

Из всех заявлений почти 74 тысячи поступили в электронном виде, что составляет 39% от общего количества. По сравнению с девятью месяцами прошлого года показатель выше на 14%.

– На фоне 11%-го роста общего показателя заявлений о государственном кадастровом учёте и регистрации прав, рассмотренных за девять месяцев текущего года, мы наблюдаем чёткую динамику увеличения доли заявлений, поступивших в управление именно в электронном виде, – подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов.

Активность на рынке недвижимости резко возросла в третьем квартале 2020 года. В этот период рассмотрели почти 92 тысячи заявлений о постановке на учёт и регистрации прав. Это практически равно тому количеству запросов, которые обработали за первый и второй квартал.

Знаменательно и то, что за отчетный период количество приостановлений сократилось почти в два раза: с 11,5 до 5,4 тысячи, а отказов – в 2,8 раза: с 4,7 до 1,7 тысячи.

Не исключено, что такой рост связан со снижением в стране ставки ипотечного кредитования до рекордно минимальных отметок, что привело к росту спроса на жильё.