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Рестораторы Твери принимают заявки на корпоративы, которые могут не состояться

А другие вообще планируют закрыть свои рестораны и кафе на все праздники
Виктория ТУШКОВА
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Ресторанный бизнес сегодня завис над пропастью, но предприниматели не теряют надежды отбить убытки.

Ресторанный бизнес сегодня завис над пропастью, но предприниматели не теряют надежды отбить убытки.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

18 ноября, на видеоконференции президента Владимира Путина с членами Правительства РФ вице-премьер правительства по вопросам соцполитики Татьяна Голикова назвала Тверскую область в числе шести регионов, где пока не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

- Я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры, - отметила Голикова.

На настоящий момент запрет на развлекательные мероприятия в регионе действительно не введен. А впереди Новый год и пора корпоративов. Состоятся они или нет, пока не может сказать никто.

- Предприниматели рассчитывают, что за счет новогодних мероприятий они хотя бы в ноль выйдут, коммунальные платежи оплатят. Но здесь вопрос в соблюдении требований и того, как эти требования будут истолкованы, - говорит тверской бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский. - Сегодня по поводу ограничений каждое должностное лицо говорит: «Я так считаю, такое мое мнение». А официального однозначного ответа от официальных структур у нас пока нет.

Рестораторы, с которыми удалось поговорить «КП»-Тверь», сходятся в одном: их бизнес завис над пропастью. Выручки сильно упали, коммунальные платежи растут необъяснимыми темпами. Кто-то действительно все еще надеется на корпоративы, другие уже даже не берут заказы.

- Мы ни на что не рассчитываем. Наполняемость ресторанов сегодня - одна треть от прежней. И ходят люди в основном обедать. Собираться вечерами боятся. Если в прошлом году наш телефон разрывался от заявок на корпоративные мероприятия уже с конца октября, то нынче ситуация иная. Сейчас, к сожалению, мы думаем над возможностью вообще закрыть наши рестораны на все праздники, - рассказала директор ресторанов «Манилов» и «Пармезан» Инна Петровская. - Мы находимся между двух огней. С одной стороны, необходимо работать в рамках закона, не нарушая ограничений. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, если так будет продолжаться дальше, бизнес придется закрывать.

Другие кафе и рестораны все еще хранят надежду праздники отработать.

- Мы пока принимаем заказы, брони на корпоративы, - рассказали нам в ресторане «Бардак». - Пока это просто заявки, об оплате так или иначе договариваемся. Но разговоры о новых ограничениях все время звучат. Например, об увеличении количества свободных квадратных метров на одного посетителя. Даже если вдруг примут только это ограничение, все равно о корпоративах речи уже не будет. Слишком мало гостей удастся разместить, не окупится работа, не окупятся артисты. В общем, сейчас мы не можем сказать, будут ли корпоративы…

Администрация ресторана также добавила, что 19 ноября в Твери состоялась видеоконференция между чиновниками и представителями тверского ресторанно-развлекательного бизнеса. Но конкретных ответов на свои вопросы о новых ограничениях предприниматели не получили.

- Мы просто не понимаем эту ситуацию: вводить такие жесткие ограничения для общепита и не вводить больше нигде: в транспорте, спортивных залах, магазинах, - добавляют в ресторане. - Хотя у нас и так самые строгие меры приняты: все в масках, разметка, рециркуляторы, дезинфекция. И посетителям маски выдаем, чтобы по залу в них ходили. И сажаем рядом только семьи и дружеские компании, которые и без того общаются. Проверяют нас постоянно и очень жестко. Если все так продолжится и корпоративы не состоятся, количество предприятий общепита у нас уменьшится в разы.

Есть и еще одна проблема. Сокращая рабочие часы, ресторанам приходится сокращать и зарплаты своим работникам. Кто-то отказывается от охраны на входе в кафе. Кто-то вынужден уменьшить штат официантов или уборщиков. За хороших специалистов, конечно, держатся до последнего. Но текучка уже есть. Случается, что даже опытные повара уходят в торговлю, где ситуация более стабильна. Поэтому после зимних каникул, если они не будут продуктивными, рестораторы рискуют потерять еще больше работников, которым не могут сегодня дать никаких гарантий.

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