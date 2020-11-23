Тверские профсоюзы провели отчетно-выборную конференцию

На конференции. Фото: ЗСТО

С приветственным соловом к делегатам, представляющим более шестидесяти тысяч работников региона, обратился председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. От имени тверских законодателей он поблагодарил представителей областного профсоюза медицинских работников, за самоотверженную работу членов этой профессиональной организации в период пандемии коронавируса.

Как отметил Сергей Голубев, в настоящее время «Федерация Тверских Профсоюзов» представлена практически во всех совещательных и консультативных органах регионального парламента. В частности, «ФТП» принимала активное участие в обсуждении поправок в Конституцию России, касающихся изменений в Трудовой кодекс. Отдельно спикер регионального парламента говорил о том, что без участия Федерации Тверских Профсоюзов вряд ли были бы рекомендации по урегулированию положений дистанционной и удаленной работы. Конструктивной назвал Сергей Голубев и позицию «ФТП» в работе трехсторонней комиссии (входят объединения работодателей, представители Правительства региона, «ФТП») по урегулированию социально-трудовых отношений.

- Было бы легко заработать авторитет одними требованиями: «поднимите зарплату, «дайте льготы», «освободите от налогов». Но при этом надо исходить из реалий, возможностей работодателя, отрасли в целом. И мы высоко ценим позицию областных профсоюзов в укреплении гражданского мира и общественного согласия, - заявил Сергей Голубев.

Завершающийся год спикер областного парламента назвал непростым. Экономика в условиях пандемии коронавируса удар выдержала, однако, чтобы вернуться к докризисному уровню, нужно время. Работники все чаше стали обращаться к депутатам Законодательного Собрания с жалобами на ущемление их прав: работодатели начинают оптимизировать расходы, где-то переходят на сокращённую рабочую неделю, что, порой, отражается на заработной плате.

- Надо использовать все имеющиеся средства защиты в каждом случае, когда ущемляются права, выстроить эффективный механизм социального аудита за соблюдением трудового законодательства, коллективных договоров и соглашений. И далее вести эту работу в тесном взаимодействии с работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления, - отметил Сергей Голубев.

Коснулся в своем выступлении Сергей Голубев и отсутствия профсоюзных организаций на предприятиях малого и среднего бизнеса. По его мнению, это делает работников таких предприятий практически незащищенными от произвола нанимателей.