Бесплатная медицинская помощь по ОМС в период пандемии COVID-19

Медицинская помощь в период коронавируса оказывается по-новому. Фото: Виталий ТИМКИН

Сегодня, как и всегда, полис ОМС даёт нам право на бесплатные услуги здравоохранения: первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую и неотложную помощь, а также паллиативную медицинскую помощь.

Однако в условиях коронавируса медицинская помощь по ОМС оказывается по-новому: пандемия повлекла некоторые временные ограничения, и в то же время дала пациентам ряд новых прав.

Гарантированные государством виды услуг

В период пандемии, как и в любое другое время, всем без исключения оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь.

В полном объёме оказывается помощь пациентам с болезнями онкологического профиля, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).

Государство по-прежнему гарантирует нахождение в стационаре при выявлении патологий беременности и при родах, а также обеспечивает любое другое лечение, при котором требуется стационарная терапия.

По ОМС пациент также имеет право на проведение лабораторных исследований, в частности рентгенологических, ультразвуковых исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Они осуществляются по назначению врача. Однако, в связи с пандемией, на региональном уровне сроки предоставления таких видов помощи могут быть увеличены.

Пока приостановлены диспансеризация и профосмотры. Приглашать на диспансеризацию начнут вновь после снятия коронавирусных ограничений.

Новые возможности

Пациентам с хроническими заболеваниями рецепты на лекарства выдаются на три месяца. Продлить рецепт они могут без посещения поликлиники. Для этого достаточно совершить звонок своему лечащему врачу, вызвать его на дом или попросить выписать рецепт дистанционно.

Оформить больничный лист без посещения поликлиники имеют право граждане старше 65 лет, а также люди, приехавшие из стран, в которых имеются случаи заболевания COVID-19, и проживающим с ними людьми.

Время доезда «скорой» не изменилось

Работа скорой помощи регламентируется перечнем нормативных документов, это закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» N 323-ФЗ, постановление правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 и приказы Минздрава РФ от 26.03.1999 № 100 и от 20.06.2013 № 388н.

Несмотря на то, что служба скорой помощи в период пандемии несёт повышенную нагрузку, нормативы, регулирующие её работу, не изменились.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании экстренной медицинской помощи (когда есть угроза жизни пациента) не должно превышать 20 минут с момента её вызова. В сельской местности, с учётом транспортной доступности, время доезда бригады для оказания экстренной помощи должно быть не более 60 минут с момента её вызова.

Для оказания неотложной помощи (если непосредственной угрозы жизни пациента нет) «скорая» должна прибыть в течение двух часов.

Помощь по ОМС при коронавирусе

Помощь больным с COVID-19 может оказываться как в стационаре, так и на дому, в зависимости от тяжести течения болезни.

Врач из районной поликлиники обязан прийти на вызов, если у пациента повышена температура - выше 37,2 градуса и (или) имеются признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

По законодательству участковый терапевт, вызванный на дом, должен прийти к пациенту в течение 24 часов.

Тест на коронавирус по ОМС

В обязательном порядке мазок на коронавирус должны взять:

- у контактных лиц, живущих в одном помещении с больным COVID-19;

- у лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- у всех пациентов старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

- у лиц, прибывших из-за рубежа с симптомами инфекционного заболевания.

Всем остальным бесплатный тест на коронавирус (в рамках обязательного медицинского страхования) делается только по назначению врача. Медицинский работник должен оценить совокупность симптомов и при подозрении на коронавирусную инфекцию назначить тест на COVID-19.

Бесплатные препараты для лечения COVID-19

Препараты для лечения новой коронавирусной инфекции включены в перечень жизненно необходимых и важнейших. Это значит, что льготные категории граждан, имеющие право на бесплатное лекарственное обеспечение, по назначению врача могут получить их бесплатно.

Кроме того, Правительство РФ приняло решение о выделении из федерального бюджета денег на обеспечение бесплатными лекарствами всех граждан, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно, то есть дома, под наблюдением врачей. Этот механизм должен начать работу уже в ноябре 2020 года.

Компьютерная томография по ОМС при подозрении на коронавирус

Необходимость такого обследования также определяет врач. В официальных рекомендациях Минздрава («Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19») сказано, что КТ следует провести, если у пациента имеются признаки среднетяжёлой формы COVID-19.

В документе также отмечается, что порядок и сроки проведения КТ определяются возможностями региональной системы здравоохранения.

ВАЖНО!

Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО «МАКС-М» в г. Твери работает Консультационно-диспетчерский центр, звонок на который является бесплатным из любой точки России, в том числе и с мобильного телефона: 8-800-333-77-03.