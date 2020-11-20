Студенты-спасатели рассказали, что на самом деле горело на складах химического сырья в Твери

На крупном пожаре на складах химического сырья боролись с огнем более 90 пожарных с 25 единицами спецтехники. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пожар, который случился в Твери 3 ноября, наделал шума на всю страну. Клубы чёрного дыма над Тверью и пожарные перед огненным валом – кадры, которые обошли все интернет-ресурсы, все телеканалы и другие СМИ.

Более 90 пожарных и 25 единиц спецтехники ликвидировали ЧП на складе химической продукции более 10 часов. Ветер нёс продукты горения в сторону центра Твери...

Тогда в пресс-службе МЧС пояснили, что горят пластиковые шарики, из которых изготавливают пищевую пленку.

Студенты-спасатели разобрали видео с пожара, опубликовав его на официальной страничке Московского технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука в соцсетях. Видео попало в студенческую рубрику «Обзор пожаров».

Основной вид деятельности предприятия, чьи склады полыхали, – производство пищевой упаковки. Но помимо нескольких тонн пластикового гранулята, рассказывают студенты, горел также акриловый клей.

– Пластик плавился и стекал грязной густой зелёной жижей по асфальту, – констатируют в комментарии к учебному видео студенты-спасатели.

Студенты изучали тверской пожар на складах химсырья. Фото: скрин видео из группы в соцсетях Студенческая Пресс-служба ТПСК/stud_press_tpsk.

Кроме того, в начале пожара, который охватил тогда около трёх тысяч квадратных метров, возникла угроза, что пламя перекинется на стоящие рядом здания и газораспределительную станцию.

Пожарные тушили огонь с безопасного расстояния, надев спецкостюмы и баллоны с кислородом. В самом пекле температура достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

Погибших и пострадавших на пожаре не было, но в итоге рухнуло четыре ангара, в которых хранилось сырье для производства упаковки. Пожарным удалось отстоять самый большой ангар и газовую котельную.

Грустно, что этот пожар вообще случился, но хорошо, что действия наших пожарных стали поводом для обучения студентов – будущих огнеборцев.

На сегодняшний день еще не опубликованы исследования экспертов и экологов по поводу вреда, который мог нанести пожар окружающей среде. Ведь, судя по тому, какой материал горел, ущерб весьма вероятен.

О причинах же пожара в учебном видео ничего не сообщается.