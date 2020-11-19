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Политика

Модульные участковые пункты, детская преступность в пандемию и знакомство с участковыми

В Управлении МВД РФ по Тверской области подвели итоги работы участковых в 2020 году
Степан КАМЕНЕВ
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В областного МВД рассказали про работу участковых и отдела по делам несовершеннолетних в 2020 году.

В областного МВД рассказали про работу участковых и отдела по делам несовершеннолетних в 2020 году.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, 17 ноября – День участковых уполномоченных полиции. Участковый из Калининского района Тверской области Андрей Соловьёв вошёл в десятку лучших участковых страны на всероссийском конкурсе «Народный участковый», который проводится МВД РФ совместно с «Комсомольской правдой».

Всего же только в одной Тверской области трудится 428 участковых инспекторов полиции.

Об итогах их работы рассказали на пресс-конференции в региональном УМВД.

В 2020 году к участковым поступило 100 тысяч заявлений и обращений от жителей Тверской области. В 2230 преступлениях нашли виновных – это каждое третье из раскрытых преступлений в регионе.

Всё так же половина обращений от граждан касается «бытовухи»: конфликты с соседями, родственниками, факты нарушения общественного порядка, в том числе шум в позднее время и т.д. Иногда в этом случае достаточно профилактической беседы с нарушителем. Продолжают регулярно наблюдать за 53 тысячами граждан, стоящими на учёте, – это рецидивисты и ранее судимые люди.

Из 428 участковых полицейских 143 работают в сельской местности. Всего ощущается нехватка в 56 сотрудниках. Из-за этого часть блюстителей закона следит за порядком в нескольких муниципалитетах.

– На уровне области материально поддерживают тех полицейских, на чьих участках нагрузка особенна высока. Это, к примеру, Тверь, Бологовский, Конаковский, Кимрский, Калининского районы. В этом году нам выделены средства на закупку десяти машин повышенной проходимости – «Niva Chevrolet». Они отправятся как в Тверь, так и в районы, – рассказывает заместитель начальника Отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Юлия Барбей.

Заместитель начальника Отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Юлия Барбей.

Заместитель начальника Отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Юлия Барбей.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Также Юлия Вячеславовна отмечает, что в сельской местности длина участка может достигать 120 километров. Тем, кто совмещает контроль за несколькими участками, идёт доплата. Чтобы работалось комфортнее, разработано несколько нововведений.

Модульный участковый пункт

В рамках концепции развития института участковых уполномоченных полиции с 2020 по 2023 год в Тверской области предполагают устанавливать модульные участковые пункты. По аналогии с фельдшерско-акушерскими.

Конструкции будут ставиться на фундамент. Материалы, из которых они будут сделаны, ещё предстоит выбрать. Но, как отмечают полицейские, это будет отдельное полноценное здание с комнатой приёма населения, комнатой для работы инспекторов по делам несовершеннолетних и комнатой отдыха участкового.

Такие МУПы появятся не только в районах области, но и в новых микрорайонах Твери. Также предполагается, что комнаты для работы уполномоченного участкового могут быть запланированы при строительстве новых жилых комплексов.

Рост подростковой преступности

Совместно с участковыми работают уполномоченные по делам несовершеннолетних. Начальник этого отдела в областном МВД констатирует, что в 2020 году произошёл рост детской преступности.

– В настоящий момент у нас на учёте стоят 1718 несовершеннолетних. Всего с начала этого года 1275 юных правонарушителей выявлено и поставлено на учёт. Что касается мам и пап, которые не исполняют свои родительские обязанности, сейчас на учёте стоят 1354, в 2020 году поставлено 640 человек, – комментирует начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Анна Рындина.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Анна Рындина.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Анна Рындина.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Полицейские констатируют, что в настоящее время несовершеннолетние знают о своих правах. Чуть что не так – пишут заявление на своих родителей. Есть административные и уголовные дела, возбужденные по таким обращениям.

Дистанционное обучение повлияло на увеличение числа правонарушений детьми до 18 лет. В первой половине дня, выполнив задания по учебе и прослушав уроки дистанционно, они остаются предоставленными самим себе. Зачастую, замечают сотрудники правоохранительных органов, их в этот момент тянет на «подвиги», которые плохо заканчиваются. Чаще всего это мелкие кражи.

В настоящий момент всех несовершеннолетних, которые преступили закон, ставят на профилактический учет на шесть месяцев. Даже если они впервые поступили противоправно. В течение полугода за поведением ребёнка наблюдают, с ним ведут беседы, и, если есть положительная динамика, он встал на путь исправления, его снимают с учёта в комиссии. В противном случае юнца ждёт ещё полгода профилактической работы.

Участкового – знать в лицо

Сотрудники полиции, отвечая на вопросы журналистов, обозначили, что любому гражданину лучше знать, кто на его участке работает участковым. Для этого необязательно куда-то звонить. Информация есть на официальном сайте УМВД по Тверской области в разделе «Ваш участковый. Отдел полиции».

В специальное поле необходимо вбить свой адрес – и появится ФИО участкового, телефон, адрес и часы приема.

Такую информацию возможно получить и в мобильном приложении «МВД России». Там и того проще – ткнул пальцем на карту и узнал, где ближайший пункт участкового в районе.

А ещё лучше познакомиться со своим участковым лично, в случае ЧП это может быть жизненно необходимо.

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