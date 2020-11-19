Модульные участковые пункты, детская преступность в пандемию и знакомство с участковыми

В областного МВД рассказали про работу участковых и отдела по делам несовершеннолетних в 2020 году. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, 17 ноября – День участковых уполномоченных полиции. Участковый из Калининского района Тверской области Андрей Соловьёв вошёл в десятку лучших участковых страны на всероссийском конкурсе «Народный участковый», который проводится МВД РФ совместно с «Комсомольской правдой».

Всего же только в одной Тверской области трудится 428 участковых инспекторов полиции.

Об итогах их работы рассказали на пресс-конференции в региональном УМВД.

В 2020 году к участковым поступило 100 тысяч заявлений и обращений от жителей Тверской области. В 2230 преступлениях нашли виновных – это каждое третье из раскрытых преступлений в регионе.

Всё так же половина обращений от граждан касается «бытовухи»: конфликты с соседями, родственниками, факты нарушения общественного порядка, в том числе шум в позднее время и т.д. Иногда в этом случае достаточно профилактической беседы с нарушителем. Продолжают регулярно наблюдать за 53 тысячами граждан, стоящими на учёте, – это рецидивисты и ранее судимые люди.

Из 428 участковых полицейских 143 работают в сельской местности. Всего ощущается нехватка в 56 сотрудниках. Из-за этого часть блюстителей закона следит за порядком в нескольких муниципалитетах.

– На уровне области материально поддерживают тех полицейских, на чьих участках нагрузка особенна высока. Это, к примеру, Тверь, Бологовский, Конаковский, Кимрский, Калининского районы. В этом году нам выделены средства на закупку десяти машин повышенной проходимости – «Niva Chevrolet». Они отправятся как в Тверь, так и в районы, – рассказывает заместитель начальника Отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Юлия Барбей.

Заместитель начальника Отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Юлия Барбей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Также Юлия Вячеславовна отмечает, что в сельской местности длина участка может достигать 120 километров. Тем, кто совмещает контроль за несколькими участками, идёт доплата. Чтобы работалось комфортнее, разработано несколько нововведений.

Модульный участковый пункт

В рамках концепции развития института участковых уполномоченных полиции с 2020 по 2023 год в Тверской области предполагают устанавливать модульные участковые пункты. По аналогии с фельдшерско-акушерскими.

Конструкции будут ставиться на фундамент. Материалы, из которых они будут сделаны, ещё предстоит выбрать. Но, как отмечают полицейские, это будет отдельное полноценное здание с комнатой приёма населения, комнатой для работы инспекторов по делам несовершеннолетних и комнатой отдыха участкового.

Такие МУПы появятся не только в районах области, но и в новых микрорайонах Твери. Также предполагается, что комнаты для работы уполномоченного участкового могут быть запланированы при строительстве новых жилых комплексов.

Рост подростковой преступности

Совместно с участковыми работают уполномоченные по делам несовершеннолетних. Начальник этого отдела в областном МВД констатирует, что в 2020 году произошёл рост детской преступности.

– В настоящий момент у нас на учёте стоят 1718 несовершеннолетних. Всего с начала этого года 1275 юных правонарушителей выявлено и поставлено на учёт. Что касается мам и пап, которые не исполняют свои родительские обязанности, сейчас на учёте стоят 1354, в 2020 году поставлено 640 человек, – комментирует начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Анна Рындина.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области Анна Рындина. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Полицейские констатируют, что в настоящее время несовершеннолетние знают о своих правах. Чуть что не так – пишут заявление на своих родителей. Есть административные и уголовные дела, возбужденные по таким обращениям.

Дистанционное обучение повлияло на увеличение числа правонарушений детьми до 18 лет. В первой половине дня, выполнив задания по учебе и прослушав уроки дистанционно, они остаются предоставленными самим себе. Зачастую, замечают сотрудники правоохранительных органов, их в этот момент тянет на «подвиги», которые плохо заканчиваются. Чаще всего это мелкие кражи.

В настоящий момент всех несовершеннолетних, которые преступили закон, ставят на профилактический учет на шесть месяцев. Даже если они впервые поступили противоправно. В течение полугода за поведением ребёнка наблюдают, с ним ведут беседы, и, если есть положительная динамика, он встал на путь исправления, его снимают с учёта в комиссии. В противном случае юнца ждёт ещё полгода профилактической работы.

Участкового – знать в лицо

Сотрудники полиции, отвечая на вопросы журналистов, обозначили, что любому гражданину лучше знать, кто на его участке работает участковым. Для этого необязательно куда-то звонить. Информация есть на официальном сайте УМВД по Тверской области в разделе «Ваш участковый. Отдел полиции».

В специальное поле необходимо вбить свой адрес – и появится ФИО участкового, телефон, адрес и часы приема.

Такую информацию возможно получить и в мобильном приложении «МВД России». Там и того проще – ткнул пальцем на карту и узнал, где ближайший пункт участкового в районе.

А ещё лучше познакомиться со своим участковым лично, в случае ЧП это может быть жизненно необходимо.