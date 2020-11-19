Все расписано, каждый твой шаг: Участник шоу «Голос» из Тверской области о внутренней кухне проекта

На этапе слепых прослушиваний Кирилл спел по-французски и от души. Фото: стопкадр из ролика на Youtube-канале шоу Первого канала "Голос" (The Voice Russia).

В знаменитом музыкальном шоу-конкурсе «Голос» на Первом канале возвысил свой голос наш земляк. Этап слепых прослушиваний прошел Кирилл Суслов из Ржева. В наставники выбрал Полину Гагарину. Теперь Кирилл готовится к новому раунду битвы за славу и признание. Возможно, его выступление покажут по ТВ уже в эту пятницу.

«КП»-Тверь» поговорила с певцом, который, как выяснилось, не имеет музыкального образования. Кирилл по специальности - инженер-эколог, закончил наш Тверской государственный технический университет.

- Не знаю, почему не пошёл получать музыкальное образование. Может, оно и к лучшему, - откровенно заявил нам Кирилл. - Но в принципе моих знаний по вокалу, полученных самостоятельно, мне пока хватает, а дальше посмотрим.

Про то, как пришел в музыку, говорит так:

- Все произошло как-то плавно: просто понял, что сцена - это моя жизнь.

Кстати, одним из тех, кто помог ему это понять, был заслуженный артист России и Украины, экс-солит Большого театра и солист детского академического театра им. Н. Сац Александр Цилинко.

- Помню, когда я пел на одном из конкурсов в Твери (не помню, как он назывался), Александр Петрович сидел в жюри. Он меня заметил и пригласил к себе на занятия, но я уходил тогда в армию, поэтому встретились мы с ним только года через полтора.

На шоу «Голос» Кирилл уже пытался пробиться два года назад, но не прошел даже до этапа слепых прослушиваний. Тогда он сам захотел участвовать. Сейчас все было иначе.

- Честно говоря, это мама подала за меня заявку на «Голос», - признался Кирилл. - Я бы сам не подал.

За Кирилла на этапе слепых прослушиваний очень болели его родные и близкие. Фото: стопкадр из ролика на Youtube-канале шоу Первого канала "Голос" (The Voice Russia).

Кирилл немного рассказал про внутреннюю кухню «Голоса» и свои впечатления от шоу:

- Когда тебя окружают творческие люди - это всегда крутая атмосфера, а на «Голосе» - вдвойне. Мне очень нравится.

- А выступать там очень сложно?

- Ну, конечно, сложно, любые конкурсы - это всегда тяжело морально, а тут ещё Первый канал.

- Как проходил день выступления на сцене?

- Там все расписано, каждый твой шаг. Грим, съемка профайла, съемка с Нагиевым, репетиция. В день съёмок мы там - с утра до вечера.

- А микрофон перед выступлением дезинфицируют, коронавирус все-таки на дворе?

- Мы этого не видим, вышел на сцену - тебе дали микрофон, что с ним делают до этого, я не знаю. Все сдают тест, это точно.

Еще секунда и у Полина гагарина нажмет на красную кнопку. Фото: стопкадр из ролика на Youtube-канале шоу Первого канала "Голос" (The Voice Russia).

Напомним, что на самом шоу Кирилл сказал, что выбрал Полину Гагарину в наставницы, так как он джентльмен. Нам же признался, что она уже косвенно повлияла на его судьбу:

- На новом этапе шоу я буду петь песню Элвиса Пресли. И это идея Полины. Я, кстати, уже получил от нее несколько советов.

Каких, открывать не стал. Однако известно, что одну из песен «короля рок-н-ролла» Кирилл будет исполнять в некой оригинальной интерпретации… Что ж, надо будет посмотреть и послушать.

КСТАТИ

Кирилл сейчас живет в Москве (но постоянно ездит в Ржев к родителям) и уже три года выступает в молодой вокальной группе «БЭЙС» вместе с еще двумя исполнителями. Трио успело выступить на известном конкурсе талантов «Новая звезда».