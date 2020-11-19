«Это только первый шаг»: Главный архитектор Твери рассказал о том, как в городе вводят дизайн-код

В центре Твери вводят дизайн-код - что-то вроде общих правил игры в оформлении вывесок над входами в офисы и торговые точки. Фото: Алина ПЕТРОВА

Год назад для центра Твери ввели дизайн-код. Что-то вроде общих правил игры в оформлении вывесок над входами в офисы и торговые точки, единого стиля.

Если более официально - ряд строгих правил размещения информационных конструкций, разработанных городским департаментом архитектуры и градостроительства.

Тверь - красивый старинный город, но зачастую увидеть красоту его архитектуры в центральной части города мешает «информационный шум» - кричащие вывески всех мастей и расцветок. Вот их городские власти и пытаются привести к общему знаменателю.

Из правил следует: вывески над входами в офисы, бутики, магазины, кафе должны оставлять открытыми элементы декора зданий. Состоять из отдельных букв без подложки или, чтобы подложка не слишком перекрывала фасад. Не приветствуются слишком яркие фоны. В общем, разработан целый блок рекомендаций.

Пока дизайн-код вводится для семи улиц Центрального района: Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трёхсвятской, Тверского проспекта, проспектов Чайковского и Калинина.

Местным предпринимателям было дано время поработать над дизайном своих вывесок и к октябрю-2020 привести их в соответствие с дизайн-кодом. А иначе - штрафы. Позже, в связи с пандемией коронавируса, срок продлили до 15 января 2021 года.

Время на исходе, а особых изменений в дизайне вывесок в центре что-то не видно. Неужели бизнесмены игнорируют?

Алексей Жоголев. Фото: Алина ПЕТРОВА

«КП»-Тверь» поинтересовалась у главного архитектора Твери Алексея Жоголева, как идет процесс?

- Работа ведётся, но это лишь первый шаг. Сегодня преобразования коснулись информационных конструкций, вывесок. Я надеюсь, что в дальнейшем этот дизайн-код будет включать в себя и фасады, и благоустройство, и отношение к территориям общего пользования. Если это получится, то у нас достаточно стройная картина будет в городе.

- При разработке дизайн-кода принимался ли в расчет опыт других городов, следовали ли вы какому-то тренду?

- В ряде городов наработан интересный опыт в этом деле. И мы, конечно, не в вакууме живем и ориентировались, смотрели, какие дизайн-коды разработаны в Москве, Екатеринбурге и некоторых других городов.

- Как предприниматели отнеслись к требованиям дизайн-кода?

- Мы проводили несколько брифингов, приглашали предпринимателей, чьи торговые точки расположены в центральной части города и специалистов по изготовлению рекламных контрукций. В целом, они все относятся к преобразованиям с пониманием, понятно что городу нужны перемены, чтобы убрать этот «информационный шум». Но с другой стороны, никто, конечно, не хочет так с ходу вкладываться. Ведь это требует и определенных финансовых вложений и телодвижений по изменению визуального ряда — разработок, согласований.

- А много ли уже предпринимателей на этих семи улицах сменили вывески по правилам дизайн-кода?

- Пока меньше половины, конечно. Но сегодня у нас приличный поток предложений на согласование рекламных конструкций. Мы смотрим, приходиться что-то отклонять, предлагать какие-то доработки. Формировать некую культуру, что ли. Наши советы: не делайте слишком крупно, работайте над своим логотипом, поймите, что архитектурный облик здания важнее, чем та вывеска, которую вы хотите повесить. А тем более, если там целый ряд вывесок. Нужно гармонию создавать. В целом, понимание этого в городском предпринимательском сообществе есть.

ВАЖНО

Как все сделать правильно

Подробно с рекомендациями по дизайн-коду можно ознакомиться по ссылке tver.ru/design_code. Там приводятся конкретные примеры с фото и чертежами, как должны и, наоборот, не должны выглядеть вывески.

Можно изучить документы: дизайн-код регламентируется постановлениями администрации города № 1237 «Об утверждении требований к месту расположения и параметрам информационных конструкций на территориях особого городского значения города Твери» от 10 октября 2019 года и № 584 «Об утверждении перечня территорий особого городского значения города Твери» от 6 июня 2019 года.