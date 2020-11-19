Ни в воскресенье, ни на следующей неделе хорошей погоды в Твери не будет

В воскресенье к нам подойдет очередной атмосферный фронт со снегом и ветром. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ноябрь решил устроить нам курс молодого бойца: сильные ветры и ледяные дожди будут перемежаться кратковременными затишьями и возвращаться вновь.

- Это работает череда циклонов Северной Атлантики, - объяснила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Нам предстоит немного «покататься на качелях»: то выше нуля, то ниже.

Субботний день обещает передышку: ветры стихнут, атмосферное давление поднимется до 758 мм рт. ст., кое-где выглянет солнце. Днем +1, ночью -2. Но в воскресенье к нам подойдет очередной атмосферный фронт со снегом и ветром до 8 м/с. По шкале Бофорта это свежий ветер, 28,8 км/ч. И свежесть ветра мы ох как почувствуем. Днем ноль, ночью -2. Из-за перехода через ноль в ночь на понедельник можно ждать ледяного дождя.

К понедельнику давление понизится до 742 мм рт. ст. и останется низким минимум пару дней. В первой половине недели будет сыро и тепло: +2…3 градуса днем и около нуля ночью. Небо хмурое и дождливое, а дороги скользкие. Осторожнее!

Кстати, в субботу у тех, кто больше доверяет приметам, чем прогнозам, будет возможность определить, какой станет зима. В народе говорили: если 21 ноября погода ясная - зима будет морозной. А если пройдет дождь, то мокро будет аж до Николы Зимнего, то есть до 19 декабря. Остается надеяться, что наши прогнозы на более-менее ясную субботу сбудутся: уж очень хочется насладиться вскоре щипучим морозцем и скрипом чистого снежка под ногами.