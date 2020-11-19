Партия «Новые люди» открыла отделение в Тверской области

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Фото:"Новые люди"

- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщил руководитель регионального штаба Александр Борисов.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Тверская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото:"Новые люди"

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- В следующем году мы примем участие не только в выборах в Госдуму, но и в региональный парламент. В настоящее время мы проводим много встреч с жителями Тверской области, анализируем проблемы региона и прорабатываем инициативы для их решения. Сейчас мы формируем актив партии и подбираем кандидатов в депутаты. Готовим к запуску образовательный марафон «Новая Тверь», который состоится 29 ноября. В нем может принять участие любой желающий. На мероприятии мы дадим инструментарий, необходимый для эффективной общественной деятельности, – рассказал Александр Борисов.

Фото:"Новые люди"

Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: Тверь, ул. Московская, 1. Телефон 8-985-896-77-99.

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