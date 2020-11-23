Коронавирус в Твери, последние новости на 23 ноября 2020: передачи для пациентов ковидного госпиталя складируют на улице

Это фото бурно обсуждали в тверских соцсетях в минувшие выходные. Фото:vk.com/podslyshano_y_medikov

Последние новости о коронавирусе в Твери на 23 ноября 2020 таковы: еще 196 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13522 случая заражения COVID-19.

4923 (+99) человека изолированы;

365 (+2) умерли;

8234 (+95) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4404 (+68)

Конаковский район 934 (+15)

Ржев 919 (+19)

Кимры 781 (+3)

Торжок 628 (+14)

Калининский район 614 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 653 (+21)

Лихославльский район 377 (+2)

Торопецкий район 355 (+1).

Графика: Яндекс

Фото передач для пациентов инфекционного госпиталя горбольницы 6 все выходные обсуждали в тверских соцсетях. Пакеты с бельём, личными вещами, упаковки памперсов складируют перед входом в стационар - на лавочке и на земле.

Фото сопровождались подписями типа: «организационный бардак в коронавирусном госпитале». Однако, пользователи соцсетей встали на защиту персонала больницы. Слова поддержки написали и пациенты, находящиеся там на лечении: все передачи доставляют в срок, персонал старается.

- Не вижу ничего ужасного, врачи и медсестры очень стараются, все передачи людям передают. Да, согласна, выглядит не эстетично, но самое главное результат, - вот лишь один отклик в поддержку медперсонала.

Некоторые и вовсе назвали администраторов пабликов провокаторами, раскачивающими лодку общественного спокойствия во времена пандемии.

Руководство госпиталя пока никак не прокомментировало, почему передачи для пациентов складируют на улице.