Коронавирус в Твери, последние новости на 22 ноября 2020: Тверская область тянет с вводом запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий

Зрелищные и развлекательные мероприятия в Тверской области пока не отменены. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 22 ноября 2020 таковы:

выявлено 13326 случаев заражения COVID-19 (+194 инфицированных за последние сутки);

4824 (-5) человека изолированы;

363 (+2) умерли;

8139 (+ 194) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4336 (+77)

Конаковский район 919 (+10)

Ржев 900 (+14)

Кимры 778 (+7)

Торжок 614 (+7)

Калининский район 607 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 632 (+26)

Лихославльский район 375 (+4)

Торопецкий район 354

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Несмотря на рост заболевших ковидом, Тверская область одна из немногих регионов, где не отменены зрелищные и развлекательные мероприятия. Данный факт был озвучен на недавнем совещании с членами Правительства РФ Президента страны.

В докладе зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой прозвучало: В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время – с 23 до 6 часов утра. Не введён запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в шести регионах – это Тверская, Белгородская области, Ставропольский край, Республика Крым, Чукотский и Ненецкий автономные округа. В 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси и местах общественного пользования.

По всей стране введён масочный режим, действует он и в Тверской области.

В ходе совещания Голикова обратилась к регионам, которые не реализовали в полной мереограничительные мероприятия, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время.