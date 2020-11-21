Коронавирус в Твери, последние новости на 21 ноября 2020: школы и детсады не закроют, но меры безопасности в них усилят

Школы на дистанционную пока не переводят.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 21 ноября 2020 таковы:
выявлено 13134 случаев заражения COVID-19 (+187 инфицированных за последние сутки);
4828 (-7) человек изолированы;
361 (+2) умерли;
7945 (+192) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4259 (+11)
Конаковский район 909 (+22)
Ржев 896 (+21)
Кимры 771 (+7)
Торжок 607 (+4)
Графика: Яндекс
20 ноября губернатор Игорь Руденя провёл совещание, посвящённое работе образовательных организаций региона в текущей ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Совещание прошло по видеосвязи, в нем участвовали главы муниципалитетов, где в связи с всплеском ковида частично были закрыты классы в школах и группы в детских садах.
В ходе совещания было решено усилить меры санитарной безопасности в образовательных учреждениях Верхневолжья, в том числе в части оснащения школ и детских садов рециркуляторами.
Педагоги должны носить маски, в школах и детских садах должна проводиться обязательная термометрия, обязательны средства для обработки рук. Каждый школьный автобус необходимо оборудовать санитайзерами и бесконтактными термометрами.
Образовательные учреждения и весь школьный транспорт будут обрабатывать спецрастворами силами МЧС.
Графика: ПТО