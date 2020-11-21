Коронавирус в Твери, последние новости на 21 ноября 2020: школы и детсады не закроют, но меры безопасности в них усилят

Школы на дистанционную пока не переводят.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 21 ноября 2020 таковы:

выявлено 13134 случаев заражения COVID-19 (+187 инфицированных за последние сутки);

4828 (-7) человек изолированы;

361 (+2) умерли;

7945 (+192) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4259 (+11)

Конаковский район 909 (+22)

Ржев 896 (+21)

Кимры 771 (+7)

Торжок 607 (+4)

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20 ноября губернатор Игорь Руденя провёл совещание, посвящённое работе образовательных организаций региона в текущей ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Совещание прошло по видеосвязи, в нем участвовали главы муниципалитетов, где в связи с всплеском ковида частично были закрыты классы в школах и группы в детских садах.

В ходе совещания было решено усилить меры санитарной безопасности в образовательных учреждениях Верхневолжья, в том числе в части оснащения школ и детских садов рециркуляторами.

Педагоги должны носить маски, в школах и детских садах должна проводиться обязательная термометрия, обязательны средства для обработки рук. Каждый школьный автобус необходимо оборудовать санитайзерами и бесконтактными термометрами.

Образовательные учреждения и весь школьный транспорт будут обрабатывать спецрастворами силами МЧС.