Коронавирус в Твери, последние новости на 20 ноября 2020: тверские медики ездили лечить столичных больных ковидом

Тверские медики на стажировке с столице. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 20 ноября 2020 таковы:

выявлено 12947 случаев заражения COVID-19 (+189 инфицированных за последние сутки);

4835 (+8) человек изолированы;

359 (+2) умерли;

7753 (+179) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4211 (+21)

Конаковский район 887 (+11)

Ржев 875 (+5)

Кимры 764 (+8)

Торжок 603 (+5)

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На этой неделе три реаниматолога Тверской областной клинической больницы работали в красной зоне столичной больницы №52 под руководством профессора Сергея Царенко – заместителя главврача учреждения, руководителя реанимационной службы.

Как сообщают в пресс-службе Правительства региона, в перспективе в столичном инфекционном госпитале для обмена опытом побывают и другие врачи Верхневолжья. В ближайшее время туда будут направлены сотрудники реанимационного отделения Конаковской ЦРБ.

В числе прочих направлений обмена опытом со специалистами из Москвы – внедрение протокола лечения тяжелых пациентов с коронавирусом в условиях стационара на основе применяемых в столице и в тверском регионе методик.