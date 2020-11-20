Коронавирус в Твери, последние новости на 20 ноября 2020: тверские медики ездили лечить столичных больных ковидом

Тверские медики на стажировке с столице. Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 20 ноября 2020 таковы:
выявлено 12947 случаев заражения COVID-19 (+189 инфицированных за последние сутки);
4835 (+8) человек изолированы;
359 (+2) умерли;
7753 (+179) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4211 (+21)
Конаковский район 887 (+11)
Ржев 875 (+5)
Кимры 764 (+8)
Торжок 603 (+5)
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На этой неделе три реаниматолога Тверской областной клинической больницы работали в красной зоне столичной больницы №52 под руководством профессора Сергея Царенко – заместителя главврача учреждения, руководителя реанимационной службы.
Как сообщают в пресс-службе Правительства региона, в перспективе в столичном инфекционном госпитале для обмена опытом побывают и другие врачи Верхневолжья. В ближайшее время туда будут направлены сотрудники реанимационного отделения Конаковской ЦРБ.
В числе прочих направлений обмена опытом со специалистами из Москвы – внедрение протокола лечения тяжелых пациентов с коронавирусом в условиях стационара на основе применяемых в столице и в тверском регионе методик.
Графика: ПТО