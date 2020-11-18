Коронавирус в Твери, последние новости на 18 ноября 2020: КТ для Ржева, 9 машин скорой для районных больниц, онлайн-консультирование медиков

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 ноября 2020 таковы:

выявлено 12573 случаев заражения COVID-19 (+186 инфицированных за последние сутки);

4816 (+25) человек изолированы;

355 (+2) умерли;

7402 (+159) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4090 (+51)

Конаковский район 870 (+12)

Ржев 854 (+23)

Кимры 747 (+6)

Торжок 583

Калининский район 589 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 530 (+12)

Лихославльский район 361 (+1)

Торопецкий район 353 (+12)

Графика: Яндекс

Из федерального бюджета Тверской области выделено более 80,3 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. При федеральной поддержке в Ржевскую ЦРБ приобретут КТ на 160 срезов.

Предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, газификаторов, пульсоксиметров, прикроватных мониторов и другой техники. Кроме того, 9 машин скорой помощи поставят в центральные районные больницы.

На базе Областной клинической больницы продолжает работу дистанционный координационный центр по сопровождению медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе. За 4 дня работы специалисты центра провели 15 консультаций.

Сотрудники консультационного центра оказывают помощь коллегам первичного звена в выборе наиболее адекватной терапии для конкретного пациента. Дают рекомендации для своевременного направления на КТ-диагностику или на стационарное лечение. В сложных случаях терапевты консультируются с пульмонологами инфекционных госпиталей.