Коронавирус в Твери, последние новости на 18 ноября 2020: КТ для Ржева, 9 машин скорой для районных больниц, онлайн-консультирование медиков

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 ноября 2020 таковы:
выявлено 12573 случаев заражения COVID-19 (+186 инфицированных за последние сутки);
4816 (+25) человек изолированы;
355 (+2) умерли;
7402 (+159) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4090 (+51)
Конаковский район 870 (+12)
Ржев 854 (+23)
Кимры 747 (+6)
Торжок 583
Калининский район 589 (+10)
Вышневолоцкий городской округ 530 (+12)
Лихославльский район 361 (+1)
Торопецкий район 353 (+12)
Графика: Яндекс
Из федерального бюджета Тверской области выделено более 80,3 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. При федеральной поддержке в Ржевскую ЦРБ приобретут КТ на 160 срезов.
Предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, газификаторов, пульсоксиметров, прикроватных мониторов и другой техники. Кроме того, 9 машин скорой помощи поставят в центральные районные больницы.
На базе Областной клинической больницы продолжает работу дистанционный координационный центр по сопровождению медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе. За 4 дня работы специалисты центра провели 15 консультаций.
Сотрудники консультационного центра оказывают помощь коллегам первичного звена в выборе наиболее адекватной терапии для конкретного пациента. Дают рекомендации для своевременного направления на КТ-диагностику или на стационарное лечение. В сложных случаях терапевты консультируются с пульмонологами инфекционных госпиталей.
Графика: ПТО