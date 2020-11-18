Досуг в Твери с 18 по 25 ноября: народное искусство, венецианский карнавал, современная пьеса и Северное Возрождение

Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства «Факел жизни». Фото: Тверская филармония.

КОНЦЕРТ

Песни, танцы и музыка

В Тверской филармонии ближайшие дни вновь богаты на интересные музыкальные представления. Внимание: вход на концерты только в маске.

19 ноября в 18:30 там откроется II Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства «Факел жизни» имени народной артистки СССР Н.К. Мешко.

На сцене выступит Рязанский русский народный хор имени Евгения Попова. В яркую программу вошли знаковые произведения из репертуара коллектива. Здесь и популярные русские народные песни, фольклор Рязанской земли, песни Аверкина «На побывку едет молодой моряк», «Песня не знает границ» и песни известных российских композиторов на стихи Есенина, в том числе «визитная карточка» хора - «Над окошком месяц».

Лучшее из лучшего представит и хореографическая группа. Мощным финальным аккордом концерта станет красочная и задорная вокально-хореографическая композиция «Берёза».

Цена билетов: 350 рублей.

20 ноября в 18:30 в Тверской академической филармонии будет представлена программа «Традиции и современность». В нее вошли лучшие композиции из богатого репертуара ансамбля народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ» из Вологодского края.

Каждый номер - это слияние прошлого и настоящего. Ансамбль поразит зрителя оригинальным сплавом традиционного фольклора и современных направлений в музыке и хореографии.

Основу программы составят фрагменты и из знаменитой «Соборной горки», которая покорила сердца многих тысяч зрителей по всему миру.

Цена билетов: 350 рублей.

На фестивале выступят не только гости из нескольких регионов России. В том числе ансамбль "ЧереповецЪ" из вологодского края. Фото: Тверская филармония.

22 ноября в 17:00 начнется завершающий фестиваль гала-концерт. На сцену выйдет заслуженная артистка РФ Наталья Борискова. Ее можно назвать уникальным явлением в современной русской музыкальной культуре. Ее голосу подвластны произведения разных жанров и степени трудности, от фольклора до классики. Наталья Борискова обладает необыкновенно мощным, величавым и в то же время мягким голосом.

В гала-концерте примут участие и другие прекрасные музыканты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Галина Марфина и Александр Василенко, Елена Комарова и группа «Калина Фолк», а также ансамбль солистов русских народных инструментов ДК «Подмосковье».

Цена билетов: 200-150 рублей.

ВЫСТАВКА

Маски прекрасного города

20 ноября в Тверском музейно-выставочном центре в малом зале откроется выставка инсталляций «Венецианский карнавал».

У жителей и гостей города Твери есть уникальная возможность увидеть все великолепие венецианских масок разных эпох. В экспозиции представлены 59 инсталляций - картины с видами Венеции и закрепленными на них масками. В коллекции представлены маски Италии начала ХХ века, современные маски итальянских и отечественных мастеров, всего более 70 штук. Каждая маска ручной работы. В их оформлении использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.

Выставка будет открыта до 17 января.

Время работы:

среда, четверг и пятница - с 11:00 до 20:00,

суббота, воскресенье - с 11:00 до 18:00.

Цена билетов: от 60 до 120 рублей (в зависимости от возраста и социального положения).

В экспозиции представлены 59 инсталляций - картины с видами Венеции и закрепленными на них масками. Фото: ТГМВЦ

СПЕКТАКЛЬ

Дышите глубже

20 ноября в 18:30 Тверской ТЮЗ приглашает на представление современной пьесы «Вдох-выдох». Это одно из самых громких произведений успешного молодого драматурга Юлии Тупикиной.

В 2016 году драма даже получила звание «Пьеса года» в конкурсе современной драматургии «Кульминация», а также стала дипломантом Международного литературного Волошинского конкурса в 2015 году, в Международном конкурсе русскоязычной драматургии «Действующие лица» вошла в шорт-лист.

О чем она? Это история о семье, о жизни в провинции и о том, что всё зависит от каждого из нас, о том, что даже подросток может изменить жизнь своей семьи и жизнь вокруг.

Режиссер спектакля - Роман Каганович, основатель «Театра ненормативной пластики» в Санкт-Петербурге. Его постановки дважды входили в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».

Цена билетов: от 300 до 500 рублей.

Тверской ТЮЗ приглашает на представление современной пьесы «Вдох-выдох». Фото: ТЮЗ

ЛЕКЦИЯ

Холодный ветер Ренессанса

22 ноября в 15:00 в тверском частном центре современной культуры «Рельсы» состоится очередная лекция из цикла, посвященного разным эпохам искусства.

На этот раз публике расскажут о Северном Возрождении. Спикер - Николай Дулько, художник, лауреат международных премий.

Организаторы пишут: «Под Северным Возрождением принято понимать культуру XV- XVI веков в странах Европы, находящихся севернее Италии. Искусству этого течения не свойственен пафос итальянской живописи, прославляющий могущество человека-титана. Оно развивалось как прямое продолжение готики. Картины и гравюры мастеров показывали удивительные образы и загадочные символы, поэтизировали мир будничной жизни и простых вещей. Искусство Северного Ренессанса зародилось в Нидерландах и обрело свою совершенную форму в творчестве Яна Ван Эйка».

Цена: 350 рублей.