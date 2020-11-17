«В один момент пропало будущее»: Врач из Твери рассказал, как его с коллегами пытались сделать уголовниками

Суд вынес приговор по делу обвиненных в мошенничестве врачей клиники ТвГМУ Фото: Альберт БОЙКОВ

Басманный суд Москвы, куда было перенаправлено из Твери резонансное дело семерых медиков клиники ТГМУ, наконец, вынес приговор: суд освободил всех семерых врачей, в отношении которых велось расследование, от уголовной ответственности и назначил судебный штраф - от 50 000 до 150 000 рублей.

«КП»-Тверь» связалась с одним из фигурантов и узнала о финале из первых уст.

Но сначала напомним детали дела. В октябре 2018 года тверские следователи СУ СК РФ возбудили уголовные дела по фактам мошенничества медработников.

По версии следствия, семь врачей из клиники Тверского государственного медуниверситета, пользуясь служебным положением, при заполнении 15 медицинских карт круглосуточного стационара, внесли туда заведомо ложные сведения о прохождении лечения пациентами. В итоге по этим якобы липовым данным клиникой из ФОМС Тверской области было получено более 1 млн 782 тыс. рублей.

Заметим, что эти средства поступили на счета медуниверситета, за счет них платились зарплаты работникам и были уплачены налоги.

Между тем, врачей задержали, словно матерых бандитов или террористов, при силовой поддержке спецназа. В ИВС везли в автозакапах с надетыми на руки наручники. Гнездо коррупции с боем было освобождено...

Такого в Твери никогда не было, чтоб задержали сразу семерых медиков высокой квалификации. В итоге клиника, кстати, оказалась обескровлена. Там перестали делать многие операции.

Обвиняемые врачи большее время следствия провели под домашним арестом.

«КП»-Тверь» поговорила о завершении дела с одним из фигурантов - кардиохирургом Станиславом Поповым. В 2018 году он был заведующим первым хирургическим отделением и отделением кардиохирургии и эндоваскулярных методов диагностики и лечения клиники ТГМУ.

Хирург Станислав Попов не ушел из профессии. Фото: Станислав Попов.

- Расскажите, пожалуйста, какое в итоге решение суда было принято по вам и другим врачам?

- По ходатайству органов следствия дело было прекращено , так как Фонду ОМС был возмещен причиненный ущерб. Суд освободил всех семерых врачей, в отношении которых велось расследование, от уголовной ответственности и назначил судебный штраф - от 50 000 до 150 000 рублей.

- Как вы приняли это решение, оно вас устраивает? Не собираетесь ли вы или кто-то из ваших коллег подавать апелляцию?

- Всех это решение устроило, это самый благоприятный вариант из всех возможных. Никто в результате не получил судимости.

- Как пережили этот тяжелый период? Что для вас было самым неприятным, сложным и трудным? Какие конкретные моменты оставили горький осадок?

- Первые два месяца, под домашним арестом было, конечно, тяжело. Тяжело не работать. Тяжело понимать, что без меня и коллег работа в клинике остановилась. Тяжело было видеть, как все созданное нами в клинике разваливается - урология и кардиология, например.

Самое неприятное для меня лично - это то, что в один момент пропало будущее. Обычно у меня всегда были планы на год-два вперед, а теперь горизонт будущего сузился до нескольких недель, а что будет дальше - неизвестно. Это то самое состояние "выученной беспомощности", о котором много написано в психологической литературе.

- Кто вас поддержал из медицинского сообщества?

- Основная поддержка, конечно, исходила от семьи и друзей. Софья, моя жена, вместе с супругами остальных обвиненных докторов устроили целую кампанию: внесли петицию, работали с прессой. Другую петицию составили наши коллеги из клиники - ее подписали все, от начмедов до санитарок. А вот тогдашнее руководство медуниверситета решило, наоборот, дистанцироваться и сделало вид, что нас вообще нет.

Потом руководство стало меняться, и отношение поменялось. Отдельное спасибо Ирине Юрьевне Колесниковой - за тот период, пока она была и.о. ректора, я поднялся до должности доцента, а благодаря ее поручительству попал в Областную больницу.

Здорово выручила Вышневолоцкая ЦРБ - я там год отработал хирургом в замечательном коллективе, за что им очень благодарен.

- Вы сейчас работаете в медицине, не оставили профессию врача? Если не секрет, где сейчас трудитесь?

- Я уже так глубоко завяз в медицине, что оставить профессию не могу - больше ничего не умею. По-прежнему преподаю в ТГМУ на кафедре госпитальной хирургии, работаю в хирургии и ультразвуковой диагностике в Областной больнице.

- Вам известно, как складывалась ситуация в клинике ТГМУ? Кто делал операции? Хватает ли там специалистов сегодня?

- Там еще оставалось несколько хирургов, но, насколько я знаю, например, кардиологические операции практически прекратились. Кардиология встала. Не могу точно утверждать, но по моему, это направление так и не восстановлено в полной мере.