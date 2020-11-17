Два дня в Твери провисела табличка о гибели под машиной на пешеходном переходе женщины-библиотекаря

15 ноября на Советской повесили табличку-напоминание о смертельном ДТП. Фото: группа в соцсетях НКО «Городские проекты в Твери» – ВК/cityprojects_tvr.

«На этом переходе в ДТП погибла 62-летняя Светлана Васильевна». Именно так, без фамилии 15 ноября, в День памяти жертв аварий, около нерегулируемого пешеходного перехода на улице Советской близ библиотеки имени Горького появилась табличка-напоминание. Резонансное ДТП произошло 6 октября 2020 года. Светлана Урцева работала в отделе регистрации и контроля Горьковки.

Выяснилось, что памятную табличку разместили активисты «Городских проектов». Таким образом члены некоммерческой организации (НКО) хотели напомнить, как важно участникам дорожного движения соблюдать правила безопасности. Однако уже 17 ноября, приехав сфотографировать «памятки», на столбах по обеим сторонам дороги их не обнаружилось.

В октябре в Твери произошло три смертельных ДТП с участием пешеходов. Но именно эта смерть всколыхнула волну народного негодования и вызвала такие бурные обсуждения, кроме того, известна личность погибшей. Так сотрудники НКО мотивировали выбор происшествия, которое решили осветить в День памяти жертв ДТП.

Таблички нет, а память о ДТП остаётся... Фото: Степан КАМЕНЕВ

Руководитель тверского отделения НКО «Городские проекты» Вероника Тимкина пояснила, что таблички, безусловно, не самоцель. Они лишь были призваны привлечь внимание. И, действительно, многие СМИ и неравнодушные горожане отреагировали на проблему дорожных происшествий. Кто-то винит водителей, другие твердят о невнимательности пешеходов. Но общественники акцентируют внимание на устройстве самих пешеходных переходов.

– Мы должны использовать все способы регулирования транспорта – приподнятые пешеходные переходы, островки безопасности, лежачих полицейских, выделенные полосы для общественного транспорта. Таблички – это первый шаг. Мы будем писать заявления, контактировать с городской администрацией напрямую, – прокомментировала Вероника Тимкина.

Организация «Городские проекты в Твери» в ноябре 2020 года возобновила работу после четырехлетнего перерыва. В ее составе насчитывается полторы сотни человек, которые считают, что «перемены к лучшему случаются только в том случае, если в них заинтересованы жители города». Планов по работе у них много – транспортный вопрос, озеленение города, восстановление исторических зданий (в этом направлении активно сотрудничают с «Том Сойер Фестом») и многое другое.

Активисты начали с табличек, а дальше планируют преобразовывать городскую среду. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Учитывая возобновление деятельности на фоне резонансного ДТП, хочется надеяться, что проект вернулся не к каким-то выборам, а действительно для дела, для горожан.