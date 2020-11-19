Коронавирус в Твери, последние новости на 19 ноября 2020: гриппа в регионе нет, а прививки от него есть

Информация по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 19 ноября 2020 таковы:

выявлено 12758 случаев заражения COVID-19 (+185 инфицированных за последние сутки);

4816 (+25) человек изолированы;

357 (+2) умерли;

7574 (+172) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4190 (+60)

Конаковский район 876 (+6)

Ржев 873 (+19)

Кимры 756 (+9)

Торжок 598 (+15)

Графика: Яндекс

Помимо коронавируса, в России есть ещё одна сезонная зараза - грипп. Но, от него есть прививки. Их делают каждый сезон по желанию. Сейчас как раз пора вакцинации.

О том, как она проходит в регионе и активно ли прививаются люди из группы риска (пенсионеры, школьники, студенты) обсуждали на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое прошло 18 ноября.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области в регионе не зарегистрировано случаев гриппа. С 1 сентября, а это дата старта вакцинации - против гриппа привито свыше 442 тысяч человек, в том числе более 116 тысяч детей. Вакцинация продолжается.